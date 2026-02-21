تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
في مُفاجأة لعشاق كرة القدم.. نيمار يُحدد موعد اعتزاله
Lebanon 24
21-02-2026
|
03:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
نيمار
مهاجم
سانتوس
المنافس في
الدوري البرازيلي
الممتاز
لكرة القدم
والذي مدد عقده مع نادي طفولته الشهر الماضي، انه قد يعتزل بحلول نهاية العام.
وعاد نيمار (34 عاما) إلى سانتوس في كانون الثاني 2025، ليلعب دورا رئيسيا في بقاء النادي في الدوري البرازيلي، بعدما سجل 5 أهداف في آخر 5 مباريات.
ولا تزال مشاركة نيمار، الذي عانى من الإصابات في المواسم الأخيرة، في
كأس العالم
هذا العام غير مؤكدة.
وقال نيمار اليوم السبت لقناة كازي البرازيلية على الإنترنت: "لا أعرف ما سيحدث من الآن فصاعدا، ولا أعرف ما سيحدث العام المقبل".
وأضاف: "ربما عندما يأتي شهر ديسمبر، سأرغب في الاعتزال. أنا أعيش الآن سنة بسنة".
وختم نيمار قائلا: "هذا العام مهم جدا، ليس فقط لسانتوس، ولكن أيضا لمنتخب البرازيل، لأنه عام كأس العالم، وبالنسبة لي أيضا".
