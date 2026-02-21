تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

في مُفاجأة لعشاق كرة القدم.. نيمار يُحدد موعد اعتزاله

Lebanon 24
21-02-2026 | 03:25
A-
A+
في مُفاجأة لعشاق كرة القدم.. نيمار يُحدد موعد اعتزاله
في مُفاجأة لعشاق كرة القدم.. نيمار يُحدد موعد اعتزاله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نيمار مهاجم سانتوس المنافس في الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم والذي ⁠مدد عقده مع نادي طفولته الشهر الماضي، انه قد يعتزل بحلول نهاية العام.

وعاد نيمار (34 عاما) إلى سانتوس في كانون الثاني 2025، ليلعب دورا رئيسيا في بقاء النادي في ‌الدوري البرازيلي، بعدما سجل 5 أهداف في آخر 5 مباريات.

ولا تزال مشاركة ‌نيمار، الذي ‌عانى من الإصابات في المواسم الأخيرة، في كأس العالم هذا العام غير مؤكدة.
وقال نيمار اليوم السبت لقناة كازي البرازيلية على الإنترنت: "لا أعرف ما ‌سيحدث من الآن فصاعدا، ‌ولا أعرف ⁠ما سيحدث العام المقبل".

وأضاف: "ربما عندما يأتي شهر ديسمبر، سأرغب في الاعتزال. أنا أعيش الآن سنة بسنة".

وختم نيمار قائلا: "⁠هذا العام ‌مهم جدا، ليس فقط لسانتوس، ولكن أيضا لمنتخب ⁠البرازيل، لأنه عام كأس العالم، وبالنسبة لي ⁠أيضا".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بمرسوم رئاسي.. عباس يحدد موعد انتخابات المجلس الوطني
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع "الميكانيزم" تأجل الى موعد لم يحدد ..الموفد السعودي: حصر السلاح مستمرّ لكن بعقلانية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فينيسيوس جونيور يكشف عن أقرب أصدقائه في عالم كرة القدم
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري البرازيلي

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

البرازيل

سانتوس

إنترنت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-21
Lebanon24
02:32 | 2026-02-21
Lebanon24
01:00 | 2026-02-21
Lebanon24
23:00 | 2026-02-20
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20
Lebanon24
15:25 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24