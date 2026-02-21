تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

بين الحنين والواقع.. هل يملك ميسي طريقًا حقيقيًا للعودة إلى برشلونة؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-02-2026 | 14:15
A-
A+
بين الحنين والواقع.. هل يملك ميسي طريقًا حقيقيًا للعودة إلى برشلونة؟
بين الحنين والواقع.. هل يملك ميسي طريقًا حقيقيًا للعودة إلى برشلونة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في كل مرة يظهر فيها اسم ليونيل ميسي قرب برشلونة، يعود السؤال نفسه إلى الواجهة بسرعة عاطفية أكبر من أي حسابات رياضية أو مالية: هل يمكن أن نرى "الرقم 10" مجددًا بقميص البلوغرانا؟ لكن القراءة الهادئة لما نشرته صحف ومواقع أجنبية حديثًا تُظهر أن الحديث الحالي يدور أكثر حول رمزية العودة واستثمار الاسم انتخابيًا ومؤسساتيًا، لا حول عودة تنافسية قريبة داخل الملعب.
 
الزخم الأخير لم يأتِ من فراغ. فميسي أعاد إشعال الملف بعد زيارته المفاجئة إلى "كامب نو" المُجدّد، وتعبيره عن رغبته في العودة يومًا ما، خصوصًا لتوديع لم يحصل عليه كلاعب أمام جماهير برشلونة. هذا البعد العاطفي التقطته وسائل إعلام عدة، لكنه اصطدم سريعًا بموقف رسمي واضح من الرئيس جوان لابورتا، الذي وصف فكرة عودة ميسي للعب بأنها "غير واقعية" في هذه المرحلة. هنا تحديدًا يبدأ الفصل الأهم في القصة: هناك فرق بين "عودة ميسي إلى برشلونة" و"عودة ميسي لاعبًا إلى برشلونة".
 
الصحافة الأجنبية الحديثة تُظهر أن هذا الفرق بات جوهريًا. فبينما تحدثت تقارير عن رغبة ميسي وعائلته في العودة للعيش في برشلونة مستقبلًا، وربطت ذلك بتخطيط عائلي وحياتي طويل الأمد، فإن هذا لا يساوي تلقائيًا توقيعًا رياضيًا جديدًا مع النادي. وفي المقابل، دخل اسم ميسي بقوة في الحملات الانتخابية لرئاسة برشلونة. تقارير حديثة تناولت تصريحات ومبادرات مرشحين قدّموا "مشاريع ميسي" بصيغ مختلفة، من "الوداع الأخير" إلى أدوار شرفية وتجارية ومؤسساتية مرتبطة بعلامة النادي. هذا يعني أن اسم ميسي لم يعد فقط ملفًا رياضيًا، بل صار أيضًا ورقة انتخابية ورافعة رمزية في معركة رئاسة برشلونة.
 
لكن إذا ابتعدنا عن الضجيج، ما الذي يدعم فرضية العودة كلاعب؟
المعطيات المتاحة حاليًا لا تبدو قوية. رئيس برسلونة الحالي لابورتا، شدد على عدم واقعية عودة اللعب، مع تأكيد رغبة النادي في تكريم ميسي تكريمًا كبيرًا بعد اكتمال مشروع الملعب، حتى أمام أكثر من 100 ألف متفرج. كما ظهرت تقارير لاحقة عن خطط لتمثال أو تكريم دائم، ما يعزز سيناريو "الاحتفاء بالإرث" أكثر من سيناريو "العودة للمنافسة". ومن جهة ميسي، الصورة الحالية تقول إنه ما زال لاعبًا فاعلًا مع إنتر ميامي، لا نجمًا يتهيأ لاعتزال فوري.
لذلك، يمكن القول إن سؤال "هل يعود ميسي إلى برشلونة؟" يحتاج اليوم إلى إعادة صياغة أدق: يعود بأي صفة؟ ومتى؟ ولأي هدف؟
 
إذا كان المقصود عودة سكنية/عائلية إلى المدينة، فالمؤشرات الإعلامية الأجنبية تتحدث عن ذلك كاحتمال جدي على المدى المتوسط. وإذا كان المقصود عودة رمزية إلى النادي عبر تكريم، مباراة وداع، دور شرفي أو مؤسساتي، فهذه الفرضية تبدو أكثر واقعية سياسيًا وإعلاميًا، بل وربما أكثر انسجامًا مع ما يطرحه النادي ومرشحوه. أما إذا كان المقصود عودة كلاعب لارتداء القميص رسميًا، فالمناخ الحالي، بحسب المواقف العلنية المنشورة، لا يدعم هذا السيناريو بقوة.
 
في النهاية، قصة ميسي وبرشلونة لم تُغلق عاطفيًا، وهذا ما يجعلها قابلة للعودة دائمًا في العناوين. لكن بين عاطفة الجماهير ومنطق الإدارة، تبدو "العودة" اليوم كلمة واسعة جدًا. والواقعي أكثر هو انتظار وداع كبير أو صيغة شراكة رمزية تعيد وصل ما انقطع، بدل انتظار "الرقم 10" في مباراة رسمية جديدة.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
بين "حصر السلاح" و"تمويل الرواتب": هل تملك الحكومة هامش القرار؟
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 00:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مارك سيريا: ميسي قادر على إتمام صفقة ضمّ هالاند إلى برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 00:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن العودة الى الحوار بين اميركا وايران؟
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 00:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب لبنان يحترق.. هل يملك القانون الدولي أسناناً؟
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 00:20:46 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

جوان لابورتا

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

الانتخابية

كامب نو

برشلونة

لابورتا

ليونيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:35 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-02-21
Lebanon24
16:39 | 2026-02-21
Lebanon24
16:09 | 2026-02-21
Lebanon24
15:19 | 2026-02-21
Lebanon24
13:07 | 2026-02-21
Lebanon24
13:05 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24