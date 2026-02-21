تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
إنتر ميلان يهزم ليتشي بهدفين ويوسع الفارق مع ميلان
Lebanon 24
21-02-2026
|
15:19
photos
حقق
إنتر
ميلان
فوزاً صعباً على مضيفه ليتشي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "فيا ديل ماري"، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من
الدوري الإيطالي
.
انتظر النيراتزوري حتى الدقيقة 75 لافتتاح التسجيل عبر هنريك مخيتريان، قبل أن يعزز مانويل أكانجي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 82، ليضمن الفريق انتصاره التاسع على التوالي خارج ملعبه في المسابقة.
ورغم الغيابات المؤثرة وفي مقدمتها النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة، نجح إنتر في تجاوز آثار الخسارة الأوروبية الأخيرة أمام بودو غليمت (1-3) في ملحق
دوري أبطال أوروبا
.
بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة، مبتعداً بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان (الذي لعب 25 مباراة)، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.
