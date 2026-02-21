أوساسونا يصعق ريال مدريد.. هدف قاتل يهدد صدارة الملكي

أهدى أوساسونا برشلونة فرصة ثمينة بعدما أسقط ضيفه 2-1 في المرحلة 25 من الدوري الإسباني، بهدف قاتل سجله راؤول غارسيا في الدقيقة 90.



وافتتح الكرواتي أنتي بوديمير التسجيل لأوساسونا من ركلة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يعادل فينيسيوس جونيور النتيجة لريال في الدقيقة 73، ثم خطف غارسيا هدف الفوز في اللحظة الأخيرة.



وتوقفت بذلك سلسلة انتصارات مدريد الثمانية تواليا في الدوري، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في الصدارة، ويصبح مهددا بفقدان المركز الأول إذا فاز برشلونة صاحب 58 نقطة على ليفانتي.



ورفع أوساسونا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، محافظا على آماله في المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى مسابقة قارية، كما حقق فوزه الأول على ريال مدريد في ملعبه منذ عام 2011.



وجاءت المباراة بعد أيام من فوز ريال مدريد على بنفيكا 1-0 في ذهاب ملحق ثمن نهائي ، بهدف سجله فينيسيوس، الذي كان قد أثار جدلا بعد اتهامه مهاجم بنفيكا جانلوكا بريستياني بإساءة عنصرية، وهي قضية فتح تحقيقا بشأنها.



وعانى ريال مدريد رغم استحواذه، فيما بدا أوساسونا أكثر خطورة في الهجمات المرتدة، وكاد بوديمير أن يسجل مبكرا في أكثر من مناسبة قبل أن يحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من تيبو كورتوا إثر مراجعة "VAR"، وينفذها بنجاح.



وفي الشوط الثاني، حاول ريال مدريد العودة، وهدد عبر غولر، ثم دفع المدرب ألفارو أربيلوا بكل من ترنت ألكسندر أرنولد وإبراهيم دياز لتنشيط الهجوم.



وسجل كيليان مبابي هدفا أُلغي بداعي التسلل في الدقيقة 70، قبل أن يدرك فينيسيوس التعادل بعد عرضية من فيديريكو فالفيردي.



لكن خطأ من البديل داني سيبايوس في وسط الملعب منح أوساسونا فرصة الهجمة الحاسمة، فمرر مورو إلى راؤول غارسيا الذي توغل داخل المنطقة وراوغ راوول أسنسيو ثم أسكنها الزاوية البعيدة في الدقيقة 90.

