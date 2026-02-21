تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

أوساسونا يصعق ريال مدريد.. هدف قاتل يهدد صدارة الملكي

Lebanon 24
21-02-2026 | 16:09
A-
A+
أوساسونا يصعق ريال مدريد.. هدف قاتل يهدد صدارة الملكي
أوساسونا يصعق ريال مدريد.. هدف قاتل يهدد صدارة الملكي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أهدى أوساسونا برشلونة فرصة ثمينة بعدما أسقط ضيفه ريال مدريد 2-1 في المرحلة 25 من الدوري الإسباني، بهدف قاتل سجله راؤول غارسيا في الدقيقة 90.

وافتتح الكرواتي أنتي بوديمير التسجيل لأوساسونا من ركلة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يعادل فينيسيوس جونيور النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 73، ثم خطف غارسيا هدف الفوز في اللحظة الأخيرة.

وتوقفت بذلك سلسلة انتصارات ريال مدريد الثمانية تواليا في الدوري، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في الصدارة، ويصبح مهددا بفقدان المركز الأول إذا فاز برشلونة صاحب 58 نقطة على ليفانتي.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، محافظا على آماله في المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى مسابقة قارية، كما حقق فوزه الأول على ريال مدريد في ملعبه منذ عام 2011.

وجاءت المباراة بعد أيام من فوز ريال مدريد على بنفيكا 1-0 في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدف سجله فينيسيوس، الذي كان قد أثار جدلا بعد اتهامه مهاجم بنفيكا جانلوكا بريستياني بإساءة عنصرية، وهي قضية فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأنها.

وعانى ريال مدريد رغم استحواذه، فيما بدا أوساسونا أكثر خطورة في الهجمات المرتدة، وكاد بوديمير أن يسجل مبكرا في أكثر من مناسبة قبل أن يحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من تيبو كورتوا إثر مراجعة "VAR"، وينفذها بنجاح.

وفي الشوط الثاني، حاول ريال مدريد العودة، وهدد عبر أردا غولر، ثم دفع المدرب ألفارو أربيلوا بكل من ترنت ألكسندر أرنولد وإبراهيم دياز لتنشيط الهجوم.

وسجل كيليان مبابي هدفا أُلغي بداعي التسلل في الدقيقة 70، قبل أن يدرك فينيسيوس التعادل بعد عرضية من فيديريكو فالفيردي.

لكن خطأ من البديل داني سيبايوس في وسط الملعب منح أوساسونا فرصة الهجمة الحاسمة، فمرر مورو الكرة إلى راؤول غارسيا الذي توغل داخل المنطقة وراوغ راوول أسنسيو ثم أسكنها الزاوية البعيدة في الدقيقة 90.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ريال مدريد يمطر سوسيداد برباعية.. ويصعد للصدارة مؤقتا
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يقود ريال مدريد للصدارة بثنائية في شباك فياريال
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هدف حارس بنفيكا يُعيد "اللقطة النادرة".. مرمى ريال مدريد يهتز كل 25 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

ريال مدريد

الأوروبي

أوروبا

أوروبي

على بن

فيردي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:57 | 2026-02-22
Lebanon24
01:23 | 2026-02-22
Lebanon24
23:00 | 2026-02-21
Lebanon24
16:55 | 2026-02-21
Lebanon24
16:39 | 2026-02-21
Lebanon24
15:19 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24