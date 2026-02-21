بحذاء خاص ميلنر يدخل التاريخ.. الأكثر مشاركة في البريميرليغ (صورة)

وجاء الرقم القياسي خلال مشاركة لاعب برايتون في الفوز على برينتفورد 2 0 السبت ضمن الجولة 27.وارتدى ميلنر، البالغ 40 عاما، حذاء خاصا كُتب عليه "654" احتفالا بالمناسبة.ومثل ميلنر أندية ومانشستر سيتي وبرايتون ونيوكاسل وليدز يونايتد وسويندون تاون وأستون فيلا.وسجل 56 هدفا وقدم 87 تمريرة حاسمة في البريميرليغ، كما توج باللقب 3 مرات مع ليفربول ومانشستر سيتي.