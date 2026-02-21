تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بحذاء خاص ميلنر يدخل التاريخ.. الأكثر مشاركة في البريميرليغ (صورة)

Lebanon 24
21-02-2026 | 23:00
بحذاء خاص ميلنر يدخل التاريخ.. الأكثر مشاركة في البريميرليغ (صورة)
بحذاء خاص ميلنر يدخل التاريخ.. الأكثر مشاركة في البريميرليغ (صورة) photos 0
أصبح جيمس ميلنر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 654 مباراة.

وجاء الرقم القياسي خلال مشاركة لاعب برايتون في الفوز على برينتفورد 2 0 السبت ضمن الجولة 27.

وارتدى ميلنر، البالغ 40 عاما، حذاء خاصا كُتب عليه "654" احتفالا بالمناسبة.
ارتدى حذاءً خاصاً بهذه المناسبة.. ميلنر يصبح أكثر اللاعبين مشاركة في البريميرليغ

ومثل ميلنر أندية ليفربول ومانشستر سيتي وبرايتون ونيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد وسويندون تاون وأستون فيلا.

وسجل 56 هدفا وقدم 87 تمريرة حاسمة في البريميرليغ، كما توج باللقب 3 مرات مع ليفربول ومانشستر سيتي.
