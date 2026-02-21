تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بحذاء خاص ميلنر يدخل التاريخ.. الأكثر مشاركة في البريميرليغ (صورة)
Lebanon 24
21-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح
جيمس
ميلنر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ
الدوري الإنكليزي
الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 654 مباراة.
وجاء الرقم القياسي خلال مشاركة لاعب برايتون في الفوز على برينتفورد 2 0 السبت ضمن الجولة 27.
وارتدى ميلنر، البالغ 40 عاما، حذاء خاصا كُتب عليه "654" احتفالا بالمناسبة.
ومثل ميلنر أندية
ليفربول
ومانشستر سيتي وبرايتون ونيوكاسل
يونايتد
وليدز يونايتد وسويندون تاون وأستون فيلا.
وسجل 56 هدفا وقدم 87 تمريرة حاسمة في البريميرليغ، كما توج باللقب 3 مرات مع ليفربول ومانشستر سيتي.
رياضة
صور
الدوري الإنكليزي
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
أستون فيلا
نيوكاسل
ليفربول
مانشستر
إنكليزي
تابع
