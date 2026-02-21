النجمة يضرب برباعية.. إيقاف سلسلة الرياضي العباسية في جويا

أوقف النجمة حامل اللقب مسلسل النتائج الجيدة للرياضي العباسية، بعدما فاز عليه 4 - 0 مساء اليوم على ستاد محمد سعيد سعد الجديد في بلدة الجنوبية، ضمن المرحلة 16 "الخامسة إيابا" من الدوري العام اللبناني الـ66 .



وشهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا ملأ مدرجي الملعب بالكامل.



وسجل أهداف النجمة النيجيري مسعود جمعة "هدفين" وعلي الحاج وروبرت فليكس ملكي في الدقائق 8 و22 و70 و77.

