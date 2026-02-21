تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
النجمة يضرب برباعية.. إيقاف سلسلة الرياضي العباسية في جويا

Lebanon 24
21-02-2026 | 16:55
النجمة يضرب برباعية.. إيقاف سلسلة الرياضي العباسية في جويا
أوقف النجمة حامل اللقب مسلسل النتائج الجيدة للرياضي العباسية، بعدما فاز عليه 4 - 0 مساء اليوم على ستاد محمد سعيد سعد الجديد في بلدة جويا الجنوبية، ضمن المرحلة 16 "الخامسة إيابا" من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا ملأ مدرجي الملعب بالكامل.

وسجل أهداف النجمة النيجيري مسعود جمعة "هدفين" وعلي الحاج وروبرت فليكس ملكي في الدقائق 8 و22 و70 و77.
