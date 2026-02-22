تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قرار جريء يهدد مستقبل نجوم الصف الأول في برشلونة!

Lebanon 24
22-02-2026 | 02:57
قرار جريء يهدد مستقبل نجوم الصف الأول في برشلونة!
كشفت تقارير صحفية رياضية عن ملامح "الثورة" التي يقودها المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، لإعادة هيكلة صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واضعاً نصب عينيه تغييرات جذرية تشمل أسماءً وازنة.

ووفقاً لما أورده التقرير، فإن خطة ديكو تعتمد على استراتيجية "التضحية بالكبار" لتوفير السيولة المالية وتقليل سقف الرواتب، حيث يبرز اسم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على رأس قائمة اللاعبين الذين قد يغادرون "كامب نو"، رغم قيمته التهديفية، وذلك بسبب راتبه المرتفع وتقدمه في السن.

وتسعى إدارة البلاوغرانا من خلال هذه الثورة إلى ضخ دماء جديدة عبر التعاقد مع رأس حربة شاب وقناص، بالإضافة إلى تعزيز خط الدفاع بـ "قلب دفاع" يمتاز بالقوة والسرعة، لضمان استمرارية الفريق في المنافسة المحلية والقارية. وتأتي هذه التحركات في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها النادي، مما يجعل من عملية البيع والشراء "معادلة دقيقة" يسعى ديكو لفك شفرتها قبل انطلاق الموسم الجديد.




