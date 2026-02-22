قرار جريء يهدد مستقبل نجوم الصف الأول في برشلونة!

كشفت تقارير صحفية رياضية عن ملامح " " التي يقودها المدير الرياضي لنادي ، ديكو، لإعادة هيكلة صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واضعاً نصب عينيه تغييرات جذرية تشمل أسماءً وازنة.



ووفقاً لما أورده التقرير، فإن خطة ديكو تعتمد على استراتيجية "التضحية بالكبار" لتوفير السيولة المالية وتقليل سقف الرواتب، حيث يبرز اسم المهاجم على رأس قائمة اللاعبين الذين قد يغادرون " "، رغم قيمته التهديفية، وذلك بسبب راتبه المرتفع وتقدمه في السن.



وتسعى إدارة البلاوغرانا من خلال هذه الثورة إلى ضخ دماء جديدة عبر التعاقد مع رأس حربة شاب وقناص، بالإضافة إلى تعزيز بـ "قلب دفاع" يمتاز بالقوة والسرعة، لضمان استمرارية الفريق في المنافسة المحلية والقارية. وتأتي هذه التحركات في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها النادي، مما يجعل من عملية البيع والشراء "معادلة دقيقة" يسعى ديكو لفك شفرتها قبل انطلاق الموسم الجديد.











