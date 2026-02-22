تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

خبير تحكيمي يفجرها.. ضربة جزاء ضائعة للاتحاد أمام الهلال

Lebanon 24
22-02-2026 | 05:07
خبير تحكيمي يفجرها.. ضربة جزاء ضائعة للاتحاد أمام الهلال
فجّر الخبير التحكيمي سمير عثمان مفاجأة بشأن أحقية الاتحاد في الحصول على ركلة جزاء أمام الهلال، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، خلف النصر المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما وصل الاتحاد إلى 38 نقطة في المركز السادس. 

ودخل الهلال المواجهة بقوة، وافتتح التسجيل مبكرًا عبر البرازيلي مالكوم في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعرض مدافع الاتحاد حسن كادش للطرد في الدقيقة التاسعة. 

وفي الشوط الثاني، أدرك الجزائري حسام عوار التعادل للاتحاد برأسية في الدقيقة الـ53.

وأدار اللقاء الحكم الإسباني ريكاردو دي بيرغوس، بمعاونة طاقم تحكيمي إسباني، فيما تولى سيزار سوتو مسؤولية تقنية الفيديو. 

وقال سمير عثمان، في تصريحات تلفزيونية، إن الاتحاد كان يستحق ركلة جزاء في الدقيقة الـ65، بعدما تعرّض مهاجمه يوسف النصيري للضرب والتهور من جانب مدافع الهلال حسان تمبكتي.

وأضاف: "النصيري كانت لديه فرصة أفضل للتسديد، لكن تعرضه للضرب أفقده القدرة على استكمال اللعب بصورة طبيعية، وبالتالي كان يجب احتساب ركلة جزاء، كما أن تمبكتي كان يستحق الإنذار الثاني والطرد. ولا أفهم سبب عدم تدخل تقنية الفيديو، خاصة أن اللقطة أُعيدت بعد أربع دقائق".

 وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا عقب المباراة، في ظل تأثيرها في سباق الصدارة في الدوري السعودي لكرة القدم. (ارم نيوز)
