تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بسبب "سلوك غير قانوني".. إسرائيل تسحب فريق الزلاجات الجماعية من أولمبياد 2026

Lebanon 24
22-02-2026 | 07:38
A-
A+
بسبب سلوك غير قانوني.. إسرائيل تسحب فريق الزلاجات الجماعية من أولمبياد 2026
بسبب سلوك غير قانوني.. إسرائيل تسحب فريق الزلاجات الجماعية من أولمبياد 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سحبت إسرائيل فريقها المكون من أربعة لاعبين في سباق الزلاجات الجماعية قبل جولتين من ختام منافسات أولمبياد 2026 يوم الأحد، بعد تقارير أشارت إلى محاولة الفريق استبدال أحد أعضائه بادعاء المرض.


وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن اللجنة الأولمبية الإسرائيلية أفادت بأن الفريق "أُقصي من المنافسة بعد أن كذب أحد الرياضيين على مسؤولي الأولمبياد للسماح لزميله، وارد فوارسه، بالمشاركة مكانه".


ويتيح قانون المنافسة استبدال عضو الفريق فقط في حال الإصابة أو المرض الفعلي.


وقالت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية إن أوري زيسمان خضع للفحص الطبي ووقع أيضا على إفادة رسمية ليتمكن البديل وارد فوارسه من المشاركة مكانه.


ونقلت التقارير عن اللجنة الأولمبية الإسرائيلية قولها إن زيسمان اعترف لاحقا لرئيس الوفد بأنه تصرف بشكل غير صحيح، مما اضطر اللجنة الأولمبية الإسرائيلية إلى سحب الطلب وإلغاء الاستبدال.


وذكرت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية أن سلوك الفريق كان "غير لائق" و"يتعارض مع روح اللعب النظيف والروح الرياضية".


وأكد قائد الفريق الإسرائيلي للزلاجات الجماعية "بوبسلي"، إيه جي إيدلمان انسحاب الفريق عبر حسابه على "إنستغرام" بعد أن احتل الفريق المركز الرابع والعشرين أمس السبت، دون تقديم تفاصيل كاملة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استبعاد متسابق في أولمبياد 2026.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من سلوك طرقات جبلية في عكار بسبب كثافة الثلوج
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحفّظ قانوني على "الفجوة المالية": خطوة أولى غير كافية
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فضائح أولمبياد الشتاء 2026
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الفريق الإسرائيلي

اللجنة الأولمبية

قانون المنافسة

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

يوم الأحد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-02-22
Lebanon24
10:02 | 2026-02-22
Lebanon24
05:07 | 2026-02-22
Lebanon24
02:57 | 2026-02-22
Lebanon24
01:23 | 2026-02-22
Lebanon24
23:00 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24