بسبب "سلوك غير قانوني".. إسرائيل تسحب فريق الزلاجات الجماعية من أولمبياد 2026

سحبت فريقها المكون من أربعة لاعبين في سباق الزلاجات الجماعية قبل جولتين من ختام منافسات أولمبياد 2026 ، بعد تقارير أشارت إلى محاولة الفريق استبدال أحد أعضائه بادعاء المرض.





وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن أفادت بأن الفريق "أُقصي من المنافسة بعد أن كذب أحد الرياضيين على مسؤولي الأولمبياد للسماح لزميله، وارد فوارسه، بالمشاركة مكانه".





ويتيح استبدال عضو الفريق فقط في حال الإصابة أو المرض الفعلي.





وقالت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية إن زيسمان خضع للفحص الطبي ووقع أيضا على إفادة رسمية ليتمكن البديل وارد فوارسه من المشاركة مكانه.





ونقلت التقارير عن اللجنة الأولمبية الإسرائيلية قولها إن زيسمان اعترف لاحقا لرئيس الوفد بأنه تصرف بشكل غير صحيح، مما اضطر اللجنة الأولمبية الإسرائيلية إلى سحب الطلب وإلغاء الاستبدال.





وذكرت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية أن سلوك الفريق كان "غير لائق" و"يتعارض مع روح اللعب النظيف والروح الرياضية".





وأكد قائد للزلاجات الجماعية "بوبسلي"، إيه جي إيدلمان انسحاب الفريق عبر حسابه على "إنستغرام" بعد أن احتل الفريق المركز الرابع والعشرين أمس السبت، دون تقديم تفاصيل كاملة. (روسيا اليوم)

