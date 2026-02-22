تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

ليفربول يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ26

Lebanon 24
22-02-2026 | 10:02
ليفربول يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ26
أطلق جيمي كاراغر أسطورة ليفربول الأسبق، والمحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورتس" تصريحًا ناريًا تجاه محمد صلاح نجم الفريق، وذلك قبيل مواجهة نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي.

ويلعب فريق ليفربول ضد نوتينغهام فورست، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ 26 للدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ حصد الفريق 42 نقطة هذا الموسم.

على الجانب الآخر يدخل نوتينغهام فورست المباراة، وهو يحتل المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

شوهد المهاجم فيرتز وهو يغادر الملعب قبل مباراة ليفربول ضد نوتينغهام، بعد حديثه مع الجهاز الفني لليفربول، ليتم اتخاذ قرار استبعاده من قائمة اللقاء.

وردًا على استبعاد فيرتز، صرّح مدافع ليفربول السابق جيمي فيرتز لشبكة سكاي سبورتس: "إنها ضربة قوية. لقد كان هو من يربط أجزاء الفريق ببعضها".

ويأمل آرني سلوت ألا تُبعد إصابة فيرتز عن الملاعب لفترة طويلة، خاصةً مع معاناة الريدز من عدد من الإصابات.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن إصابة فيرتز حتى الآن، حيث شُوهد المهاجم وهو يغادر الملعب بعد حديثه مع الجهاز الفني لليفربول، ليتم اتخاذ قرار استبعاده من الفريق.

وأضاف كاراغر: "هناك لاعبون أكفاء، والفريق لديه أكثر من حل.. هناك سوبوسلاي، وماك أليستر".

وتابع: "هذا الفريق لم يعد فريق محمد صلاح فقط، بل هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، هناك كورتيس جونز، وإيكيتيكي،وآخرون يمكنهم قيادة الليفر".
 
