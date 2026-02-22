ليفربول يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ26

أطلق كاراغر أسطورة الأسبق، والمحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورتس" تصريحًا ناريًا تجاه الفريق، وذلك قبيل مواجهة نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي.ويلعب فريق ليفربول ضد نوتينغهام فورست، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ 26 للدوري الإنجليزي.ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ حصد الفريق 42 نقطة هذا الموسم.على يدخل نوتينغهام فورست المباراة، وهو يحتل المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.شوهد المهاجم فيرتز وهو يغادر الملعب قبل مباراة ليفربول ضد نوتينغهام، بعد حديثه مع الجهاز الفني لليفربول، ليتم اتخاذ قرار استبعاده من قائمة اللقاء.وردًا على استبعاد فيرتز، صرّح مدافع ليفربول السابق جيمي فيرتز لشبكة سكاي سبورتس: "إنها ضربة قوية. لقد كان هو من يربط أجزاء الفريق ببعضها".ويأمل آرني ألا تُبعد إصابة فيرتز عن الملاعب لفترة طويلة، خاصةً مع معاناة من عدد من الإصابات.ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن إصابة فيرتز حتى الآن، حيث شُوهد المهاجم وهو يغادر الملعب بعد حديثه مع الجهاز الفني لليفربول، ليتم اتخاذ قرار استبعاده من الفريق.وأضاف كاراغر: "هناك لاعبون أكفاء، والفريق لديه أكثر من حل.. هناك سوبوسلاي، وماك أليستر".وتابع: "هذا الفريق لم يعد فريق فقط، بل هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، هناك كورتيس ، وإيكيتيكي،وآخرون يمكنهم قيادة الليفر".