الأنصار يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى شباب الساحل

استعاد المتصدر نغمة الفوز بفوزه على شباب الساحل 3 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة 16، الخامسة ايابا، من الدوري العام اللبناني ال 66 .

وسجل للانصار الجزائري هشام خلف الله في الدقيقة 42 من "بنالتي"، ومحمد بو صالح بتسديدة متوسطة الارتفاع من مشارف المنطقة على يمين الحارس أحمد في الدقيقة 88. ثم ختم علي طنيش "سيسي" المهرجان بالاصابة الثالثة في الدقيقة 93، بكرة سددها "على الطاير" بيمناه اثر رفعة من خليل بدر من اليمين.

وكان الانصار تلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم امام الرياضي العباسية 1 - 2.في حين مني شباب الساحل بخسارته السادسة في الدوري، واحتفظ بالمركز السابع.