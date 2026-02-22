تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

أميركا تهزم كندا وتحرز ذهبية هوكي الجليد

Lebanon 24
22-02-2026 | 16:00
A-
A+
أميركا تهزم كندا وتحرز ذهبية هوكي الجليد
أميركا تهزم كندا وتحرز ذهبية هوكي الجليد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تُوّج المنتخب الأميركي بذهبية مسابقة هوكي الجليد للرجال للمرة الأولى منذ عام 1980 والثالثة في تاريخه، بعدما تغلّب على جاره الكندي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، بنتيجة (2-1) بعد التمديد، الأحد في المباراة النهائية، ليحصد بذلك آخر ميدالية ذهبية في أولمبياد ميلانو – كورتينا.

وكرّر منتخب الرجال إنجاز منتخب السيدات الأميركي الذي كان قد تفوّق بدوره على كندا بالنتيجة نفسها (2-1) بعد التمديد في النهائي. وجاء هدف الفوز عبر جاك هيوز في الشوط الإضافي، بعدما كانت الولايات المتحدة قد تقدّمت أولاً بواسطة مات بودلي، قبل أن يعادل كايل ماكار النتيجة لصالح كندا.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إغلاق موقت لمطار برلين بسبب «الجليد الأسود»
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البشر وراء نقل أحجار ستونهنج وليس الجليد
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: غرينلاند قطعة كبيرة من الجليد ونريد أن نحول دون حصول الخصوم عليها
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الجليد.. طريق ترشيش - زحلة مقفلة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 01:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

بعد التمديد

أولمبيا

ميلانو

ميلان

مبيا

assi

هيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22
Lebanon24
11:55 | 2026-02-22
Lebanon24
10:02 | 2026-02-22
Lebanon24
07:38 | 2026-02-22
Lebanon24
05:07 | 2026-02-22
Lebanon24
02:57 | 2026-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24