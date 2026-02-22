أميركا تهزم كندا وتحرز ذهبية هوكي الجليد

تُوّج المنتخب الأميركي بذهبية مسابقة هوكي الجليد للرجال للمرة الأولى منذ عام 1980 والثالثة في تاريخه، بعدما تغلّب على جاره الكندي، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، بنتيجة (2-1) بعد التمديد، الأحد في المباراة النهائية، ليحصد بذلك آخر ميدالية ذهبية في أولمبياد ميلانو – كورتينا. وكرّر منتخب الرجال إنجاز منتخب السيدات الأميركي الذي كان قد تفوّق بدوره على كندا بالنتيجة نفسها (2-1) بعد التمديد في النهائي. وجاء هدف الفوز عبر جاك هيوز في الشوط الإضافي، بعدما كانت الولايات المتحدة قد تقدّمت أولاً بواسطة مات بودلي، قبل أن يعادل كايل ماكار النتيجة لصالح كندا.