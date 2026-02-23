نهاية الحرس القديم في ريال مدريد.. وبداية مشروع جديد

يستعد لعملية إعادة تشكيل واسعة في خطه الخلفي، مدفوعا باعتبارات فنية وأزمات بدنية ضربت عددا من ركائزه، بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" .



ووفقا للتقرير، تتجه إلى عدم تجديد عقدي أنطونيو روديغر وديفيد ألابا مع نهاية الموسم المقبل، في ظل تراجع الجاهزية البدنية وتكرار الإصابات، إضافة إلى العبء المالي المرتفع، خصوصا في حالة ألابا.



وأشار التقرير إلى أن لم يفتح قنوات تفاوض مع حتى الآن، ما يعزز فرضية الرحيل المجاني في الصيف المقبل.



وفي المقابل، ترى الإدارة في هويسن حجر الأساس للمشروع الدفاعي الجديد، بعد التعاقد معه من بورنموث، مع اعتباره خيارا طويل الأمد لقيادة الخط الخلفي، خاصة مع استمرار الغموض حول تعافي إيدير ميليتاو بعد الجراحة الثانية في الركبتين.



كما تعتمد الخطة على تصعيد المواهب الشابة، وفي مقدمتها جوان مارتينيز، إلى جانب جاكوبو رامون الذي يقدم موسما لافتا مع كومو، مع امتلاك ريال مدريد خيار إعادة شرائه مقابل 8 ملايين .



وبالتوازي مع ذلك، يضع النادي المدافع الألماني نيكو شلوتربك، لاعب ، ضمن أبرز أهدافه لتعزيز قلب الدفاع، بوصفه خيارا مناسبا من حيث القوة البدنية وبناء اللعب وصغر السن مقارنة بالمدافعين الحاليين.

