Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

نهاية الحرس القديم في ريال مدريد.. وبداية مشروع جديد

Lebanon 24
23-02-2026 | 09:32
نهاية الحرس القديم في ريال مدريد.. وبداية مشروع جديد
نهاية الحرس القديم في ريال مدريد.. وبداية مشروع جديد photos 0
يستعد ريال مدريد لعملية إعادة تشكيل واسعة في خطه الخلفي، مدفوعا باعتبارات فنية وأزمات بدنية ضربت عددا من ركائزه، بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ووفقا للتقرير، تتجه إدارة النادي إلى عدم تجديد عقدي أنطونيو روديغر وديفيد ألابا مع نهاية الموسم المقبل، في ظل تراجع الجاهزية البدنية وتكرار الإصابات، إضافة إلى العبء المالي المرتفع، خصوصا في حالة ألابا.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد لم يفتح قنوات تفاوض مع الثنائي حتى الآن، ما يعزز فرضية الرحيل المجاني في الصيف المقبل.

وفي المقابل، ترى الإدارة في هويسن حجر الأساس للمشروع الدفاعي الجديد، بعد التعاقد معه من بورنموث، مع اعتباره خيارا طويل الأمد لقيادة الخط الخلفي، خاصة مع استمرار الغموض حول تعافي إيدير ميليتاو بعد الجراحة الثانية في الركبتين.

كما تعتمد الخطة على تصعيد المواهب الشابة، وفي مقدمتها جوان مارتينيز، إلى جانب جاكوبو رامون الذي يقدم موسما لافتا مع كومو، مع امتلاك ريال مدريد خيار إعادة شرائه مقابل 8 ملايين يورو.

وبالتوازي مع ذلك، يضع النادي المدافع الألماني نيكو شلوتربك، لاعب بوروسيا دورتموند، ضمن أبرز أهدافه لتعزيز قلب الدفاع، بوصفه خيارا مناسبا من حيث القوة البدنية وبناء اللعب وصغر السن مقارنة بالمدافعين الحاليين. 
