بعد شكوى عنصرية ضد فينيسيوس.. توقيف جيانلوكا بريستياني

أوقف "يويفا" جناح بنفيكا جيانلوكا بريستياني مؤقتا لمباراة واحدة، ضمن التحقيق الجاري بشأن أحداث مواجهة في .



ويأتي القرار على خلفية اتهام اللاعب الأرجنتيني بتوجيه تعليقات عنصرية إلى مهاجم فينيسيوس جونيور خلال مباراة الذهاب على ملعب "دا لوز".



وبذلك، سيغيب بريستياني عن مباراة الإياب في "سانتياغو برنابيو".



وكانت المباراة قد شهدت مشادة بين بريستياني وفينيسيوس بعد هدف التقدم لريال مدريد، قبل أن تتوقف لنحو 10 دقائق مع تفعيل بروتوكولات "يويفا" الخاصة بالحوادث التمييزية.



وقال "يويفا" في بيان إن الإيقاف المؤقت جاء بناء على طلب مفتش الأخلاقيات والانضباط، على خلفية "انتهاك ظاهر" للمادة 14 المتعلقة بالسلوك التمييزي، مع التأكيد أن القرار لا يحسم نتيجة التحقيق النهائي.



، أعلن بنفيكا أنه سيستأنف القرار، معتبرا أن حرمان اللاعب من المشاركة تم بينما التحقيق لا يزال مستمرا، وجدد النادي تأكيده التزامه بمكافحة العنصرية وكل أشكال التمييز.



وفي المقابل، نفى بريستياني توجيه أي إهانات عنصرية إلى فينيسيوس، وقال إن الأخير "أساء فهم" ما اعتقد أنه سمعه، مؤكدا أنه "لم يكن عنصريا" مع أحد. (goal)

