تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد عام من تحدي الهوكي.. واشنطن ترد بقوة: "لقد أخذنا لعبتكم"

Lebanon 24
23-02-2026 | 11:49
A-
A+
بعد عام من تحدي الهوكي.. واشنطن ترد بقوة: لقد أخذنا لعبتكم
بعد عام من تحدي الهوكي.. واشنطن ترد بقوة: لقد أخذنا لعبتكم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحولت مباراة هوكي على الجليد بين المنتخبين الأمريكي والكندي إلى مواجهة دبلوماسية ورياضية لافتة، بعد أن رد البيت الأبيض بصورة "نسر" أميركي يهيمن على "أوزة" كندية، ردا على تحدٍ سابق لرئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

بدأت الحكاية قبل نحو عام، حين نشر ترودو تغريدة عبر منصة "إكس" قال فيها: "لا يمكنكم أخذ بلدنا ولا لعبتنا"، في إشارة إلى تفوق كندا التاريخي في رياضة الهوكي. إلا أن المنتخب الأمريكي نجح في حصد الميدالية الذهبية خلال أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026، بعد فوزه المثيرة على كندا بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي، وهو أول تتويج ذهبي لأميركا في هذه الرياضة منذ عام 1980.

وعقب الفوز، أعاد الحساب الرسمي للبيت الأبيض نشر تغريدة ترودو القديمة، مرفقة بصورة رمزية للنسر الأميركي وهو يصطاد أوزة كندية، في خطوة فكاهية وساخرة أثارت تفاعلا مليونيا. كما هنأ الرئيس دونالد ترامب الفريق عبر منصة "تروث سوشيال"، واصفا الإنجاز بالرائع.
 
وفي حين لاقت الصورة ترحيبا وروح دعابة في الولايات المتحدة، أعرب مغردون كنيون عن استيائهم، معتبرين أنها استفزاز يستهزئ بفريقهم الوطني، وسط دعوات من ناشطين بضرورة إبعاد الرياضة عن المناكفات السياسية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم إلى اللبنانيين: لن يُبقوا لبنان إذا أخذوا جنوبه فهو مركب واحد في لبنان ومن يريد رمينا في البحر أقول له أنظر أين تضع قدميك
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يستعرض أهم التحديات التي تواجه الشرق الأوسط في عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون لشبكة CBS NEWS: واشنطن لعبت دورا في العملية التي قادتها المكسيك وأسفرت عن مقتل زعيم كارتيل خاليسكو "إل مينتشو"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

دبلوماسي

دونالد

واشنطن

الرياض

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:43 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:32 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-23
Lebanon24
13:43 | 2026-02-23
Lebanon24
13:30 | 2026-02-23
Lebanon24
10:22 | 2026-02-23
Lebanon24
09:32 | 2026-02-23
Lebanon24
07:08 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24