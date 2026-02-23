تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بعد عام من تحدي الهوكي.. واشنطن ترد بقوة: "لقد أخذنا لعبتكم"
Lebanon 24
23-02-2026
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحولت مباراة هوكي على الجليد بين المنتخبين الأمريكي والكندي إلى مواجهة دبلوماسية ورياضية لافتة، بعد أن رد
البيت الأبيض
بصورة "نسر" أميركي يهيمن على "أوزة"
كندية
، ردا على تحدٍ سابق لرئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.
بدأت الحكاية قبل نحو عام، حين نشر ترودو تغريدة عبر منصة "إكس" قال فيها: "لا يمكنكم أخذ بلدنا ولا لعبتنا"، في إشارة إلى تفوق كندا التاريخي في رياضة الهوكي. إلا أن المنتخب الأمريكي نجح في حصد الميدالية الذهبية خلال أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026، بعد فوزه المثيرة على كندا بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي، وهو أول تتويج ذهبي لأميركا في هذه الرياضة منذ عام 1980.
وعقب الفوز، أعاد الحساب الرسمي للبيت الأبيض نشر تغريدة ترودو القديمة، مرفقة بصورة رمزية للنسر الأميركي وهو يصطاد أوزة كندية، في خطوة فكاهية وساخرة أثارت تفاعلا مليونيا. كما هنأ الرئيس
دونالد ترامب
الفريق عبر منصة "تروث سوشيال"، واصفا الإنجاز بالرائع.
وفي حين لاقت الصورة ترحيبا وروح دعابة في
الولايات المتحدة
، أعرب مغردون كنيون عن استيائهم، معتبرين أنها استفزاز يستهزئ بفريقهم الوطني، وسط دعوات من ناشطين بضرورة إبعاد الرياضة عن المناكفات السياسية.
