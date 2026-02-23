تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
خاص
بعد الحقبة الطويلة.. هل انتهت أطول رحلة تدريب لسيميوني مع أتلتيكو مدريد؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
23-02-2026
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادت التكهنات بشأن مستقبل دييغو سيميوني لتشتعل بقوة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن "اتفاق مبدئي" مع
إنتر
ميلان
، إلا أن ما هو منتشر حتى الآن أقرب إلى موجة شائعات كبيرة منها إلى مسار محسوم.
التقارير المتداولة استندت أساسًا إلى ما نُقل عن برنامج "التشيرينغيتو" بشأن اتفاق مبدئي بين المدرب الأرجنتيني وإنتر ميلان، من دون إعلان رسمي من أي من الناديين. القصة تبدو مغرية إعلاميًا لأن اسم سيميوني مرتبط بتاريخ كامل في أتلتيكو، لا بموسم واحد. المدرب الأرجنتيني يقود الفريق منذ كانون الاول2011، والنادي جدّد عقده رسميًا حتى 30 حزيران 2027، وهو ما يجعل أي حديث عن رحيله حدثًا استثنائيًا يمس هوية المشروع الرياضي للنادي، لا مجرد تغيير لمدرب.
لكن النقطة الأهم التي تُضعف الرواية المتداولة هي وضع إنتر نفسه. النادي
الإيطالي
أعلن رسميًا تعيين كريستيان كيفو مدربًا للفريق الأول في حزيران 2025 بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2027. وعليه، فإنّ هذا المعطى يجعل فرضية وصول سيميوني "بداية الموسم المقبل" غير منسجمة مع الواقع الإداري الحالي، إلا إذا حصل تغيير كبير وغير معلن داخل إنتر.
مع ذلك، لا يمكن تجاهل سبب انتشار الشائعة بهذه السرعة. سيميوني يملك رابطًا عاطفيًا حقيقيًا مع إنتر بعدما لعب بقميص "النيراتزوري" بين 1997 و1999، وهذا البعد يجعل اسمه حاضرًا دائمًا في أي حديث عن مستقبل تدريب النادي الإيطالي. بالاضافة إلى ذلك، فإنّ ما يحدث يعكس أيضًا حقيقة أخرى تتجلى بأنّ "اسم سيميوني سيبقى في السوق حتى وهو داخل "عقد". فكلما ظهرت اهتزازات في أتلتيكو أو تغييرات متوقعة في الأندية الكبرى، يعود اسمه تلقائيًا إلى الواجهة بحكم تاريخه وشخصيته وخبرته الطويلة. لكن حتى اللحظة، لا توجد معطيات رسمية تتجاوز إطار التكهنات الإعلامية.
الخلاصة الآن واضحة "الحديث كبير.. والدليل الحاسم غائب". سيميوني مرتبط رسميًا بأتلتيكو حتى 2027، وإنتر يملك مدربًا مثبتًا رسميًا حتى 2027 أيضًا، لذلك يبقى ملف انتقال "التشولو" إلى ميلانو في خانة الاحتمال النظري لا الخبر المؤكد، إلى أن يخرج موقف رسمي يغيّر المشهد.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
برشلونة قلق بشأن مستوى لاعبين اثنين بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
برشلونة قلق بشأن مستوى لاعبين اثنين بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد
24/02/2026 00:24:39
24/02/2026 00:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. مدرب برشلونة يوبخ لاعبي الفريق!
Lebanon 24
بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. مدرب برشلونة يوبخ لاعبي الفريق!
24/02/2026 00:24:39
24/02/2026 00:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المشادة الساخنة… مدرب أتلتيكو يقدّم اعتذاره لنجم ريال مدريد
Lebanon 24
بعد المشادة الساخنة… مدرب أتلتيكو يقدّم اعتذاره لنجم ريال مدريد
24/02/2026 00:24:39
24/02/2026 00:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُدرّب كلوب "ريال مدريد"؟
Lebanon 24
هل يُدرّب كلوب "ريال مدريد"؟
24/02/2026 00:24:39
24/02/2026 00:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
رياضة
مقالات لبنان24
أتلتيكو مدريد
الأرجنتين
أرجنتيني
الإيطالي
الرياض
الطويل
رياضي
ميلان
تابع
قد يعجبك أيضاً
مبادرة من بلايلي لتشجيع لاعبي أكاديمية يوفنتوس الإيطالي في مسقط رأسه
Lebanon 24
مبادرة من بلايلي لتشجيع لاعبي أكاديمية يوفنتوس الإيطالي في مسقط رأسه
16:41 | 2026-02-23
23/02/2026 04:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدمة" لرونالدو.. زميله القديم يدير له ظهره ويختار طريقاً آخر!
Lebanon 24
"صدمة" لرونالدو.. زميله القديم يدير له ظهره ويختار طريقاً آخر!
14:51 | 2026-02-23
23/02/2026 02:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صراع مدريد ولشبونة ينتقل إلى أروقة "اليويفا".. إيقاف بريستياني يشعل الأجواء!
Lebanon 24
صراع مدريد ولشبونة ينتقل إلى أروقة "اليويفا".. إيقاف بريستياني يشعل الأجواء!
13:43 | 2026-02-23
23/02/2026 01:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام من تحدي الهوكي.. واشنطن ترد بقوة: "لقد أخذنا لعبتكم"
Lebanon 24
بعد عام من تحدي الهوكي.. واشنطن ترد بقوة: "لقد أخذنا لعبتكم"
11:49 | 2026-02-23
23/02/2026 11:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شكوى عنصرية ضد فينيسيوس.. توقيف جيانلوكا بريستياني
Lebanon 24
بعد شكوى عنصرية ضد فينيسيوس.. توقيف جيانلوكا بريستياني
10:22 | 2026-02-23
23/02/2026 10:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في رياضة
16:41 | 2026-02-23
مبادرة من بلايلي لتشجيع لاعبي أكاديمية يوفنتوس الإيطالي في مسقط رأسه
14:51 | 2026-02-23
"صدمة" لرونالدو.. زميله القديم يدير له ظهره ويختار طريقاً آخر!
13:43 | 2026-02-23
صراع مدريد ولشبونة ينتقل إلى أروقة "اليويفا".. إيقاف بريستياني يشعل الأجواء!
11:49 | 2026-02-23
بعد عام من تحدي الهوكي.. واشنطن ترد بقوة: "لقد أخذنا لعبتكم"
10:22 | 2026-02-23
بعد شكوى عنصرية ضد فينيسيوس.. توقيف جيانلوكا بريستياني
09:32 | 2026-02-23
نهاية الحرس القديم في ريال مدريد.. وبداية مشروع جديد
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 00:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 00:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 00:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24