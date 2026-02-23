صراع مدريد ولشبونة ينتقل إلى أروقة "اليويفا".. إيقاف بريستياني يشعل الأجواء!

أصدر (يويفا) قراراً يقضي بإيقاف لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، جيانلوكا بريستياني، بشكل مؤقت، وذلك على خلفية اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية لنجم ، فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة الفريقين في .

وتعود الحادثة إلى مباراة الذهاب في لشبونة، حيث اتهم فينيسيوس اللاعب الأرجنتيني بوصفه بعبارات عنصرية عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد، وهو ما نفاه بريستياني ونادي بنفيكا الذي أعلن استئناف القرار ودعم لاعبه.

وبموجب هذا الإيقاف، سيغيب بريستياني عن مباراة الإياب الحاسمة في ، في وقت وصف فيه رئيس "الفيفا" الواقعة بالصادمة، وسط تصاعد المطالبات بتشديد ضد السلوكيات التمييزية في الملاعب.



