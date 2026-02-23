تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

صراع مدريد ولشبونة ينتقل إلى أروقة "اليويفا".. إيقاف بريستياني يشعل الأجواء!

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:43
صراع مدريد ولشبونة ينتقل إلى أروقة اليويفا.. إيقاف بريستياني يشعل الأجواء!
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قراراً يقضي بإيقاف لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، جيانلوكا بريستياني، بشكل مؤقت، وذلك على خلفية اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية لنجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
 
وتعود الحادثة إلى مباراة الذهاب في لشبونة، حيث اتهم فينيسيوس اللاعب الأرجنتيني بوصفه بعبارات عنصرية عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد، وهو ما نفاه بريستياني ونادي بنفيكا الذي أعلن استئناف القرار ودعم لاعبه.
 
وبموجب هذا الإيقاف، سيغيب بريستياني عن مباراة الإياب الحاسمة في مدريد، في وقت وصف فيه رئيس "الفيفا" الواقعة بالصادمة، وسط تصاعد المطالبات بتشديد العقوبات ضد السلوكيات التمييزية في الملاعب.

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

لكرة القدم

كرة القدم

العقوبات

الأوروبي

أوروبا

