"صدمة" لرونالدو.. زميله القديم يدير له ظهره ويختار طريقاً آخر!

تحت عنوان المفاجأة المدوية، كشفت تقارير إعلامية عن تطورات "صاعقة" تتعلق بمستقبل النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ، الذي يبدو أنه اتخذ قراراً بإدارة ظهره للعروض المغرية من الدوري السعودي، وتحديداً نادي النصر، حيث يلعب زميله السابق .

وأشارت المصادر إلى أن كاسيميرو يمهد الطريق لعودة غير متوقعة إلى القارة الأوروبية، مفضلاً خوض تحدٍّ جديد في "القارة العجوز" على اللحاق بركب النجوم في المنطقة العربية، وهو ما أربك حسابات الأندية التي كانت تمني النفس بالتعاقد معه لتعزيز صفوفها في الميركاتو المقبل.



