ليست مجرد إعارة.. ماذا يحضر النادي الفرنسي لخطف نجم ريال مدريد؟

أفادت تقارير صحفية رياضية ببروز تطورات جديدة ومفاجئة داخل أسوار نادي تتعلق بمستقبل المهاجم البرازيلي الواعد إندريك، الذي بات يجد صعوبة في الحصول على دقائق لعب كافية في ظل السطوة الهجومية التي يفرضها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وفي هذا السياق، كشف نادي ليون الفرنسي عن رغبة جادة في استقطاب النجم الشاب عبر تقديم عرض لاستعارته خلال فترة الانتقالات المقبلة، مستغلاً حاجة اللاعب للمشاركة بصفة أساسية لضمان تطوره الفني والحفاظ على مكانه في تشكيلة المنتخب البرازيلي.



وتشير المعطيات إلى أن وجود مبابي وفينيسيوس في قمة عطائهما الكروي وضع إندريك أمام خيار صعب؛ فبينما يفضل اللاعب البقاء والتعلم من كبار النجوم في "سانتياغو برنابيو"، يرى وكلاء أعماله وبعض الفنيين أن الانتقال إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة ليون قد يمنحه الفرصة الذهبية للانفجار تهديفياً واكتساب الخبرة الأوروبية اللازمة.

من جهتها، تدرس إدارة بعناية فائقة، حيث تفاضل بين الحفاظ على اللاعب كخيار استراتيجي على دكة البدلاء، أو الموافقة على رحيله مؤقتاً لضمان عودته كلاعب ناضج وقادر على قيادة هجوم "الميرنغي" مستقبلاً.



