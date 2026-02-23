تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مبادرة من بلايلي لتشجيع لاعبي أكاديمية يوفنتوس الإيطالي في مسقط رأسه
Lebanon 24
23-02-2026
|
16:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير رياضية عن قيام النجم الدولي
الجزائري
، يوسف بلايلي، بزيارة خاصة إلى
أكاديمية
نادي "يوفنتوس"
الإيطالي
في مدينة وهران، مسقط رأسه، في مبادرة تهدف إلى دعم المواهب الشابة والناشئة في
الجزائر
.
وتعكس هذه الخطوة ارتباط اللاعب بجذوره وحرصه على نقل خبراته الميدانية للجيل الجديد، حيث شارك بلايلي المنتسبين للأكاديمية بعض التدريبات ووجه لهم نصائح فنية، مما أضفى أجواءً من الحماس والتحفيز داخل المؤسسة الرياضية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يحظى فيه قطاع التكوين الرياضي في الجزائر باهتمام متزايد، خاصة مع تواجد أكاديميات عالمية مثل أكاديمية "السيدة العجوز" التي تسعى لاكتشاف وصقل المواهب وفق معايير احترافية.
وقد حظي تواجد بلايلي باستقبال حافل من الأطقم الفنية والإدارية، معتبرين أن حضور النجوم الملهمين في مثل هذه المحافل يساهم بشكل مباشر في رفع الروح المعنوية للاعبين الصغار ويعزز من طموحاتهم في الوصول إلى المستويات العالمية التي بلغها "ابن الباهية" وهران.
