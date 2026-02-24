تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
قبل انطلاق مونديال 2026.. لاعب مغربي يعلن اعتزاله دوليا
Lebanon 24
24-02-2026
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن أحد أبرز نجوم منتخب
المغرب
في مونديال "قطر 2022" الاعتزال على الصعيد الدولي قبل أشهر قليلة من مشاركة منتخب بلاده في نهائيات
بطولة كأس العالم
لكرة القدم
2026.
يدور الحديث حول المدافع
رومان
سايس الذي أعلن بشكل مفاجئ عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي.
ونشر سايس لقطات مصورة له بقميص "أسود الأطلس"، وعلق قائلا: "اليوم، أختتم أجمل فصل في حياتي كلاعب كرة قدم، بعد تفكير عميق، أعلن بمشاعر جياشة اعتزالي الدولي".
وأضاف: "سيظل ارتداء قميص المنتخب
المغربي
وقيادته أعظم شرف في مسيرتي، بالنسبة لي هذا القميص يتجاوز حدود الرياضة، إنه قصة جذور وعائلة وقلب، في كل مرة ارتديته شعرت بثقل المسؤولية، ولكن قبل كل شيء بفخر لا يوصف.. ". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما بعد "بانينكا" دياز.. مشروع مغربي يتهيأ للانفجار في مونديال 2026
Lebanon 24
ما بعد "بانينكا" دياز.. مشروع مغربي يتهيأ للانفجار في مونديال 2026
24/02/2026 19:58:10
24/02/2026 19:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعديلات الفيفا المقترحة قبل مونديال 2026.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
تعديلات الفيفا المقترحة قبل مونديال 2026.. تعرفوا عليها
24/02/2026 19:58:10
24/02/2026 19:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وداع أمم إفريقيا.. حارس مرمى الجزائر يعلن اعتزاله دوليا
Lebanon 24
بعد وداع أمم إفريقيا.. حارس مرمى الجزائر يعلن اعتزاله دوليا
24/02/2026 19:58:10
24/02/2026 19:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الهلال يعلن الرحيل رسميًا
Lebanon 24
لاعب الهلال يعلن الرحيل رسميًا
24/02/2026 19:58:10
24/02/2026 19:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة كأس العالم
روسيا اليوم
كأس العالم
لكرة القدم
كرة القدم
المغربي
الرياض
قد يعجبك أيضاً
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
Lebanon 24
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
09:09 | 2026-02-24
24/02/2026 09:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
Lebanon 24
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
08:17 | 2026-02-24
24/02/2026 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل لقاء بنفيكا في دوري الأبطال.. أزمة غيابات كبيرة تضرب ريال مدريد
Lebanon 24
قبل لقاء بنفيكا في دوري الأبطال.. أزمة غيابات كبيرة تضرب ريال مدريد
07:03 | 2026-02-24
24/02/2026 07:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إحالة حكيمي إلى المحاكمة.. ما السبب؟
Lebanon 24
إحالة حكيمي إلى المحاكمة.. ما السبب؟
06:16 | 2026-02-24
24/02/2026 06:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تهدّد فوضى المكسيك حصتها في "المونديال"؟ وما الذي سيحصل؟
Lebanon 24
هل تهدّد فوضى المكسيك حصتها في "المونديال"؟ وما الذي سيحصل؟
04:30 | 2026-02-24
24/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
15:36 | 2026-02-23
23/02/2026 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:42 | 2026-02-23
23/02/2026 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيدنايا" ينتقل إلى لبنان.. قصة مسلسلات فتحت جرح "حقبة الأسد"
Lebanon 24
"صيدنايا" ينتقل إلى لبنان.. قصة مسلسلات فتحت جرح "حقبة الأسد"
16:00 | 2026-02-23
23/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:09 | 2026-02-24
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
08:17 | 2026-02-24
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
07:03 | 2026-02-24
قبل لقاء بنفيكا في دوري الأبطال.. أزمة غيابات كبيرة تضرب ريال مدريد
06:16 | 2026-02-24
إحالة حكيمي إلى المحاكمة.. ما السبب؟
04:30 | 2026-02-24
هل تهدّد فوضى المكسيك حصتها في "المونديال"؟ وما الذي سيحصل؟
03:04 | 2026-02-24
لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 19:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 19:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 19:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24