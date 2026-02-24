قبل انطلاق مونديال 2026.. لاعب مغربي يعلن اعتزاله دوليا

أعلن أحد أبرز نجوم منتخب في مونديال "قطر 2022" الاعتزال على الصعيد الدولي قبل أشهر قليلة من مشاركة منتخب بلاده في نهائيات 2026.

يدور الحديث حول المدافع سايس الذي أعلن بشكل مفاجئ عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي.



ونشر سايس لقطات مصورة له بقميص "أسود الأطلس"، وعلق قائلا: "اليوم، أختتم أجمل فصل في حياتي كلاعب كرة قدم، بعد تفكير عميق، أعلن بمشاعر جياشة اعتزالي الدولي".



وأضاف: "سيظل ارتداء قميص المنتخب وقيادته أعظم شرف في مسيرتي، بالنسبة لي هذا القميص يتجاوز حدود الرياضة، إنه قصة جذور وعائلة وقلب، في كل مرة ارتديته شعرت بثقل المسؤولية، ولكن قبل كل شيء بفخر لا يوصف.. ". (روسيا اليوم)