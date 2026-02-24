تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

قبل انطلاق مونديال 2026.. لاعب مغربي يعلن اعتزاله دوليا

Lebanon 24
24-02-2026 | 10:18
قبل انطلاق مونديال 2026.. لاعب مغربي يعلن اعتزاله دوليا
أعلن أحد أبرز نجوم منتخب المغرب في مونديال "قطر 2022" الاعتزال على الصعيد الدولي قبل أشهر قليلة من مشاركة منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
 
يدور الحديث حول المدافع رومان سايس الذي أعلن بشكل مفاجئ عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي.

ونشر سايس لقطات مصورة له بقميص "أسود الأطلس"، وعلق قائلا: "اليوم، أختتم أجمل فصل في حياتي كلاعب كرة قدم، بعد تفكير عميق، أعلن بمشاعر جياشة اعتزالي الدولي".

وأضاف: "سيظل ارتداء قميص المنتخب المغربي وقيادته أعظم شرف في مسيرتي، بالنسبة لي هذا القميص يتجاوز حدود الرياضة، إنه قصة جذور وعائلة وقلب، في كل مرة ارتديته شعرت بثقل المسؤولية، ولكن قبل كل شيء بفخر لا يوصف.. ". (روسيا اليوم)
ما بعد "بانينكا" دياز.. مشروع مغربي يتهيأ للانفجار في مونديال 2026
تعديلات الفيفا المقترحة قبل مونديال 2026.. تعرفوا عليها
بعد وداع أمم إفريقيا.. حارس مرمى الجزائر يعلن اعتزاله دوليا
لاعب الهلال يعلن الرحيل رسميًا
بطولة كأس العالم

روسيا اليوم

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

المغربي

الرياض

