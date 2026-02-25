تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بعد إعادة الهيكلة وخفض الوظائف.. مانشستر يونايتد يحقق أرباحًا قياسية!

Lebanon 24
25-02-2026 | 11:51
بعد إعادة الهيكلة وخفض الوظائف.. مانشستر يونايتد يحقق أرباحًا قياسية!
أكد عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، أن عمليات إعادة الهيكلة الإدارية كان لها "أثر مالي إيجابي" على النادي، بعد أن شهد زيادة في الأرباح عقب خفض الوظائف الأخيرة.

وسجل النادي ربحًا تشغيليًا قدره 32.6 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية، مقارنة بخسارة بلغت 3.9 ملايين جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما في الربع الأخير، فبلغ الربح التشغيلي 19.6 مليون جنيه إسترليني مقابل 3.1 ملايين جنيه في الربع ذاته من العام الماضي.

وجاءت هذه النتائج بعد أن أشرف جيم راتكليف، أحد المساهمين الأقلية ورئيس العمليات الكروية، على برنامج لإعادة الهيكلة وتقليص عدد الموظفين، حيث تم الاستغناء عن نحو 450 وظيفة.

وأكد النادي في بيانه الأخير الأربعاء "الأثر الإيجابي لبرامج خفض تكاليف التشغيل وعدد الموظفين التي نُفذت خلال العام الماضي".

من ناحية الإيرادات، بلغ إجمالي إيرادات مانشستر يونايتد للربع الثاني 190.3 مليون جنيه إسترليني، منخفضة عن 198.7 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الإيرادات التجارية انخفاضًا من 85.1 مليون إلى 78.5 مليون جنيه، فيما تراجعت إيرادات أيام المباريات من 52 مليونًا إلى 49.5 مليون جنيه.

ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى عدم تأهل الفريق للمسابقات الأوروبية الموسم الماضي، ما حرمه من عائدات المباريات القارية.

مع ذلك، ومع تصدر الفريق مؤقتًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة مايكل كاريك، ووصول فريق السيدات إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يرى النادي أنه في موقع جيد لتعزيز الأرباح مستقبلًا.

ويؤكد مانشستر يونايتد أنه ما زال على المسار لتحقيق إيرادات تتراوح بين 640 و660 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية كاملة. (العربية) 
