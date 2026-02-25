تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

965 هدفًا في مسيرة رونالدو.. كيف توزعت بين الأندية والمنتخب؟

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:00
965 هدفًا في مسيرة رونالدو.. كيف توزعت بين الأندية والمنتخب؟
يواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز استثنائي جديد في مسيرته، حيث أصبح على مقربة من دخول نادي "الألف هدف"، في مسيرة تُعتبر من أبرز المسيرات في تاريخ كرة القدم الحديثة.

وسجل النجم البرتغالي هدفًا جديدًا في مواجهة النصر أمام النجمة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري السعودي للمحترفين، مؤكّدًا أنه لا يزال يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

بهذا الهدف، وصل رصيد رونالدو مع النصر في الدوري السعودي إلى 95 هدفًا، ولم يفصله سوى خمسة أهداف عن بلوغ حاجز الـ100 هدف في المسابقة.


كما ارتفع عدد أهدافه في النسخة الحالية من الدوري إلى 21 هدفًا، فيما بلغ إجمالي أهدافه بعد تجاوز الثلاثين من عمره 502 هدف، ما يعكس استمراريته اللافتة في التهديف.

وعلى صعيد مسيرته الكاملة، ارتفع رصيده إلى 965 هدفًا، ليصبح على بعد 35 هدفًا فقط من تحقيق الحلم الأكبر بالوصول إلى الهدف رقم 1000.

وتوزعت أهداف رونالدو عبر مسيرته بين 450 هدفًا مع ريال مدريد، و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و121 هدفًا مع النصر، و101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى 143 هدفًا بقميص منتخب البرتغال. (آرم نيوز) 

كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد

ريال مدريد

البرتغالي

كرة القدم

مانشستر

السعود

مسيرات

تابع
