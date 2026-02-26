الريال يفقد "الصاروخ".. تعرفوا إلى المباريات التي سيغيب عنها مبابي رسمياً

يواجه نادي ضربة موجعة بغياب نجمه الأول كيليان مبابي عن الملاعب لفترة تقترب من ثلاثة أسابيع، إثر إصابة في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ساقه اليسرى تعرض لها خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

وأكدت الفحوصات الطبية أن الدولي الفرنسي سيغيب عن سلسلة من المباريات الحاسمة لـ"الميرينغي"، أبرزها "ديربي " المرتقب ضد أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى مواجهة ليل الفرنسي في ، ولقاء فياريال في .



وتشكل هذه الإصابة تحدياً للمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي سيتعين عليه إعادة ترتيب أوراقه الهجومية في غياب هداف الفريق، خاصة وأن مبابي كان قد بدأ في استعادة التهديفي. ومن المتوقع أن يستغل مبابي فترة التوقف الدولي المقبلة لاستكمال برنامجه التأهيلي، العودة للمشاركة في مباراة سيلتا فيغو المقررة في النصف الثاني من شهر تشرين أول المقبل.



