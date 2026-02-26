تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
6
o
بشري
7
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
الريال يفقد "الصاروخ".. تعرفوا إلى المباريات التي سيغيب عنها مبابي رسمياً
Lebanon 24
26-02-2026
|
11:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه نادي
ريال مدريد
ضربة موجعة بغياب نجمه الأول كيليان مبابي عن الملاعب لفترة تقترب من ثلاثة أسابيع، إثر إصابة في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ساقه اليسرى تعرض لها خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس.
وأكدت الفحوصات الطبية أن الدولي الفرنسي سيغيب عن سلسلة من المباريات الحاسمة لـ"الميرينغي"، أبرزها "ديربي
مدريد
" المرتقب ضد أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى مواجهة ليل الفرنسي في
دوري أبطال أوروبا
، ولقاء فياريال في
الدوري الإسباني
.
وتشكل هذه الإصابة تحدياً للمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي سيتعين عليه إعادة ترتيب أوراقه الهجومية في غياب هداف الفريق، خاصة وأن مبابي كان قد بدأ في استعادة
بريقه
التهديفي. ومن المتوقع أن يستغل مبابي فترة التوقف الدولي المقبلة لاستكمال برنامجه التأهيلي،
على أمل
العودة للمشاركة في مباراة سيلتا فيغو المقررة في النصف الثاني من شهر تشرين أول المقبل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليس جاهزاً... مبابي لن يلعب مع "الريال" ضدّ "ليفانتي"
Lebanon 24
ليس جاهزاً... مبابي لن يلعب مع "الريال" ضدّ "ليفانتي"
27/02/2026 02:15:40
27/02/2026 02:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
السياسة حين تفقد معناها… والدولة حين تغيب
Lebanon 24
السياسة حين تفقد معناها… والدولة حين تغيب
27/02/2026 02:15:40
27/02/2026 02:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الريال يصطحب مبابي إلى السوبر الإسباني على الرغم من صعوبة مشاركته
Lebanon 24
الريال يصطحب مبابي إلى السوبر الإسباني على الرغم من صعوبة مشاركته
27/02/2026 02:15:40
27/02/2026 02:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يفقد رودريغو أمام بنفيكا في دوري الأبطال
Lebanon 24
ريال مدريد يفقد رودريغو أمام بنفيكا في دوري الأبطال
27/02/2026 02:15:40
27/02/2026 02:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
ريال مدريد
عين علي
على أمل
أوروبا
الريال
مدريد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بـ407 مليون يورو... "تشيلسي" يتصدر خسائر أوروبا
Lebanon 24
بـ407 مليون يورو... "تشيلسي" يتصدر خسائر أوروبا
16:23 | 2026-02-26
26/02/2026 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين محمد وهبي مدرباً لـ"أسود الأطلس"
Lebanon 24
الاتحاد المغربي ينفي تعيين محمد وهبي مدرباً لـ"أسود الأطلس"
15:19 | 2026-02-26
26/02/2026 03:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ديون "أستون فيلا" قد تدفعه إلى بيع نجومه!
Lebanon 24
ديون "أستون فيلا" قد تدفعه إلى بيع نجومه!
14:13 | 2026-02-26
26/02/2026 02:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة الملحق تكشف الحقيقة.. من يملك شخصية الأبطال ومن يسقط تحت الضغط
Lebanon 24
ليلة الملحق تكشف الحقيقة.. من يملك شخصية الأبطال ومن يسقط تحت الضغط
10:12 | 2026-02-26
26/02/2026 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال
Lebanon 24
"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال
09:15 | 2026-02-26
26/02/2026 09:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
01:06 | 2026-02-26
26/02/2026 01:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:23 | 2026-02-26
بـ407 مليون يورو... "تشيلسي" يتصدر خسائر أوروبا
15:19 | 2026-02-26
الاتحاد المغربي ينفي تعيين محمد وهبي مدرباً لـ"أسود الأطلس"
14:13 | 2026-02-26
ديون "أستون فيلا" قد تدفعه إلى بيع نجومه!
10:12 | 2026-02-26
ليلة الملحق تكشف الحقيقة.. من يملك شخصية الأبطال ومن يسقط تحت الضغط
09:15 | 2026-02-26
"فينيسيوس يفكّ شفرة مورينيو".. هدفان أمام بنفيكا ورقم أول في دوري الأبطال
08:17 | 2026-02-26
"تأهل مقلق لسان جيرمان".. الصحافة الفرنسية تنتقد أداء حامل اللقب أمام موناكو
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 02:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 02:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 02:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24