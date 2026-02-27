تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
طريق نهائي إسطنبول يتحدد.. مواجهات متكافئة في دور الـ16 من الدوري الأوروبي
Lebanon 24
27-02-2026
|
10:21
photos
0
أقيمت اليوم الجمعة في مقر
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
(يويفا) بمدينة نيون السويسرية، مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري
الأوروبي
لموسم 2025-2026.
وأسفرت القرعة عن مواجهات مرتقبة، أبرزها "القمة
الإيطالية
" التي ستجمع بين روما وبولونيا، بينما يصطدم أستون فيلا الإنجليزي بنظيره ليل الفرنسي. كما شهدت القرعة مواجهة إسبانية فرنسية تجمع سيلتا فيغو مع أولمبيك ليون، في حين يواجه شتوتغارت الألماني فريق بورتو
البرتغالي
.
ووفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي، لم تعد هناك قيود تمنع مواجهة فريقين من دولة واحدة في هذا الدور، وهو ما تجسد في المواجهة الإيطالية الخالصة.
ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 12 اذار المقبل، على أن تُجرى مباريات الإياب في 19 من الشهر ذاته، حيث تتنافس الفرق للوصول إلى المباراة النهائية التي ستستضيفها مدينة إسطنبول
التركية
في 20 ايار 2026.
