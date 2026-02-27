طريق نهائي إسطنبول يتحدد.. مواجهات متكافئة في دور الـ16 من الدوري الأوروبي

أقيمت اليوم الجمعة في مقر (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري لموسم 2025-2026.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مرتقبة، أبرزها "القمة " التي ستجمع بين روما وبولونيا، بينما يصطدم أستون فيلا الإنجليزي بنظيره ليل الفرنسي. كما شهدت القرعة مواجهة إسبانية فرنسية تجمع سيلتا فيغو مع أولمبيك ليون، في حين يواجه شتوتغارت الألماني فريق بورتو .



ووفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي، لم تعد هناك قيود تمنع مواجهة فريقين من دولة واحدة في هذا الدور، وهو ما تجسد في المواجهة الإيطالية الخالصة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 12 اذار المقبل، على أن تُجرى مباريات الإياب في 19 من الشهر ذاته، حيث تتنافس الفرق للوصول إلى المباراة النهائية التي ستستضيفها مدينة إسطنبول في 20 ايار 2026.



