Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

موريلو مرشح لخلافة كوناتي في دفاع ليفربول

Lebanon 24
08-03-2026 | 00:00
موريلو مرشح لخلافة كوناتي في دفاع ليفربول
موريلو مرشح لخلافة كوناتي في دفاع ليفربول photos 0
حدّد نادي  ليفربول الإنجليزي اسم اللاعب المرشح لخلافة الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع الفريق في الموسم الجديد.

وينتهي عقد كوناتي بنهاية الموسم الحالي وسط أنباء حول اقترابه من الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية عقده.

وبحسب شبكة TEAM TALK البريطانية فإن ليفربول استقر على تقديم عرض رسمي للحصول على خدمات البرازيلي موريلو مدافع نوتنغهام فورست في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن اللاعب تبلغ قيمته التسويقية 55 مليون يورو كما أنه مرتبط وانضم موريلو إلى نوتنغهام فورست يوم 31 أب 2023 مقابل 12 مليون يورو.

ولعب المدافع البرازيلي 30 مباراة هذا الموسم، وسجل هدفين وظهر بصورة مميزة.


وكان موريلو قد ارتبط اسمه باهتمام من جانب ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي ولكن ليفربول يرغب في التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب مقابل 70 مليون جنيه إسترليني بحسب الشبكة البريطانية.

وكان ليفربول قد خسر صفقة مارك غيهي مدافع كريستال بالاس في بداية الموسم الحالي بعد مفاوضات مكثفة لم تكلل بالنجاح.

ورحل غيهي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

 
