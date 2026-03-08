فولفسبورغ يقيل مدربه.. دانيال باور يدفع ثمن تراجع النتائج

إقالة مدربه دانيال بعد الخسارة 2-1 أمام هامبورغ، وهي النتيجة التي أبقت الفريق في المركز 17 بفارق نقطتين عن مركز ملحق الهبوط، في ظل استمرار تراجع نتائجه.



وقال المدير الرياضي بيرمين شفيغلر إن القرار لم يكن سهلًا، لكن النادي خلص بعد تقييم الوضع إلى ضرورة منح الفريق دفعة جديدة من أجل ضمان البقاء في الدوري.

