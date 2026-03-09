تقارير فرنسية تحسم الجدل: مبابي يغيب عن مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أبرزها "RMC sport"، عن استبعاد ، نجم ، من المشاركة في مباراة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال أمام ، والمقررة الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك بسبب إصابته في الركبة اليسرى .



وكان مبابي قد عاد إلى بعد قضاء عدة أيام في لتلقي العلاج تحت إشراف أطباء متخصصين، في ظل إدارة حذرة من النادي الملكي لتجنب أي مضاعفات . وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهاز الفني والطبي سيجري مزيدًا من الفحوصات في الأيام المقبلة لتقييم جاهزيته لمباراة الإياب على ملعب "الاتحاد" في 17 آذار الجاري .



ورغم أن صحيفة "ماركا" كانت قد أشارت إلى إمكانية مشاركته في التدريبات الأخيرة، إلا أن التحديثات الأحدث حسمت الأمر باستبعاده عن لقاء الذهاب، مع ترك الباب مواربًا أمام إمكانية التحاقه بموقعة الإياب في إنجلترا إذا ما استجابت إصابته للعلاج بشكل إيجابي .

