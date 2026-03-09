تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
09-03-2026
تقارير فرنسية تحسم الجدل: مبابي يغيب عن مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي
كشفت تقارير صحفية فرنسية، أبرزها "RMC sport"، عن استبعاد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، من المشاركة في مباراة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، والمقررة الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك بسبب إصابته في الركبة اليسرى .

وكان مبابي قد عاد إلى مدريد بعد قضاء عدة أيام في باريس لتلقي العلاج تحت إشراف أطباء متخصصين، في ظل إدارة حذرة من النادي الملكي لتجنب أي مضاعفات . وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهاز الفني والطبي سيجري مزيدًا من الفحوصات في الأيام المقبلة لتقييم جاهزيته لمباراة الإياب على ملعب "الاتحاد" في 17 آذار الجاري .

ورغم أن صحيفة "ماركا" الإسبانية كانت قد أشارت إلى إمكانية مشاركته في التدريبات الأخيرة، إلا أن التحديثات الفرنسية الأحدث حسمت الأمر باستبعاده عن لقاء الذهاب، مع ترك الباب مواربًا أمام إمكانية التحاقه بموقعة الإياب في إنجلترا إذا ما استجابت إصابته للعلاج بشكل إيجابي .
"الحزب" لا يستطيع الذهاب بعيدًا في مواجهة العهد
مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة
مانشستر سيتي يتجرع مرارة الهزيمة في معقل بودو غليمت
مانشستر سيتي يستعد لتوجيه ضربة جديدة إلى ليفربول
دوري أبطال أوروبا

كيليان مبابي

مانشستر سيتي

ريال مدريد

الإسبانية

الفرنسية

أوروبا

