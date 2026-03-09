نجم تونسي شاب يثير اهتمام بايرن ميونخ

أبدى نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمامه بضم الموهبة التونسية الصاعدة لؤي بن لتقوية صفوف الفريق في الموسم الجديد.





ويستعد النادي البافاري للمنافسة مع عدد من الأندية الأوروبية الأخرى على الحصول على توقيع اللاعب الواعد، الذي يلعب حاليًا مع كارلسروه في الدرجة الثانية الألماني.





ويبلغ بن فرحات 19 عامًا، ويشغل مركز الجناح والمهاجم المتأخر.





ولفت الأنظار هذا الموسم بعد أن سجل 5 أهداف وصنع هدفين خلال 11 مباراة مع فريقه.





كما خاض 3 مباريات مع منتخب تونس للشباب تحت 20 عامًا.





وأكدت تقارير صحفية ألمانية متابعة مسؤولي بايرن ميونخ لأداء بن فرحات في مباريات كارلسروه، لا سيما المباراة الأخيرة ضد دينامو درسدن التي انتهت بالتعادل 3-3، وسجل فيها بن فرحات هدفًا لفريقه.





، صرح تيمون باول المدير الرياضي لنادي كارلسروه بأن النادي الألماني يسعى للحصول على مقابل مالي يتراوح بين 10 و12 مليون في حال الموافقة على رحيل لاعبه، في ظل اهتمام أندية أخرى مثل بروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت بالإضافة إلى نيس الفرنسي وأتالانتا وكومو .

Advertisement