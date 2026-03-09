تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
نجم تونسي شاب يثير اهتمام بايرن ميونخ

Lebanon 24
09-03-2026 | 16:59
نجم تونسي شاب يثير اهتمام بايرن ميونخ
أبدى نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمامه بضم الموهبة التونسية الصاعدة لؤي بن فرحات لتقوية صفوف الفريق في الموسم الجديد.


ويستعد النادي البافاري للمنافسة مع عدد من الأندية الأوروبية الأخرى على الحصول على توقيع اللاعب الواعد، الذي يلعب حاليًا مع كارلسروه في دوري الدرجة الثانية الألماني.


ويبلغ بن فرحات 19 عامًا، ويشغل مركز الجناح والمهاجم المتأخر.


ولفت الأنظار هذا الموسم بعد أن سجل 5 أهداف وصنع هدفين خلال 11 مباراة مع فريقه.


كما خاض 3 مباريات مع منتخب تونس للشباب تحت 20 عامًا.


وأكدت تقارير صحفية ألمانية متابعة مسؤولي بايرن ميونخ لأداء بن فرحات في مباريات كارلسروه، لا سيما المباراة الأخيرة ضد دينامو درسدن التي انتهت بالتعادل 3-3، وسجل فيها بن فرحات هدفًا لفريقه.


من جهته، صرح تيمون باول المدير الرياضي لنادي كارلسروه بأن النادي الألماني يسعى للحصول على مقابل مالي يتراوح بين 10 و12 مليون يورو في حال الموافقة على رحيل لاعبه، في ظل اهتمام أندية أخرى مثل بروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت بالإضافة إلى نيس الفرنسي وأتالانتا وكومو الإيطالي.
مواضيع ذات صلة
كين يشارك في تدريبات بايرن ميونخ وغياب نوير يثير التساؤلات
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة مانويل نوير
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24
فيلم تونسي عن غزة يدخل المنافسة العالمية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوروبي

الإيطالي

من جهته

الرياض

أوروبي

روسيا

فرحات

رياضي

