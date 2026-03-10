قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

أسفرت قرعة دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنكليزي ، التي أُجريت أمس الاثنين، عن مواجهة قوية تجمع بين وليفربول على ملعب ملعب الاتحاد.

وتمثل المباراة فصلاً جديداً من المنافسة بين الفريقين، كما تحمل طابعاً ثأرياً، إذ يسعى ليفربول لتعويض خسارته أمام السيتي ذهاباً وإياباً في الممتاز هذا الموسم، بينما يطمح سيتي للثأر من خسارته أمام الريدز في نصف نهائي البطولة عام 2022.

وكان فريق المدرب بيب غوارديولا قد حجز مقعده في ربع النهائي بعد فوزه 3-1 على نيوكاسل يونايتد يوم السبت، فيما تأهل ليفربول بالنتيجة ذاتها على حساب وولفرهامبتون واندرارز.

ويصل مانشستر سيتي إلى ربع النهائي للمرة الثامنة على التوالي، ولا يزال يسعى لبلوغ النهائي للمرة الرابعة توالياً، ضمن طموحه لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم.

ويُذكر أن ليفربول توّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 8 مرات، مقابل 7 ألقاب لمانشستر سيتي.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي متصدر الدوري الإنكليزي أرسنال مع ساوثامبتون، حيث يحل "المدفعجية" ضيفاً على الفريق المنافس في الدرجة الثانية، مع سعي فريق المدرب ميكل أرتيتا لمواصلة مشواره نحو تحقيق رباعية محتملة هذا الموسم، بعدما بلغ نهائي كأس الرابطة المحترفة وتأهل إلى دور الـ16 من .

وشهد الدور الخامس مفاجأة بفوز بورت فيل، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة، على سندرلاند بهدف دون رد، ليضرب موعداً مع تشلسي الذي تأهل بعد فوزه المثير على ريكسام بنتيجة 4-2 بعد التمديد.

كما يستضيف وست هام يونايتد نظيره ليدز يونايتد، بعدما حجز الفريق اللندني مقعده في ربع النهائي بفوزه بركلات الترجيح على برنتفورد.