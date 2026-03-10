تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بسبب الحرب ضد إيران.. الاتحاد العراقي يوجه رسالة للفيفا
Lebanon 24
10-03-2026
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه المنتخب
العراقي
صعوبات في خوض مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها
الولايات المتحدة
الأميركية وكندا والمكسيك الصيف المقبل.
ومن المقرر أن يلعب منتخب
العراق
في 31 آذار، مع الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، المنتخبان اللذان سيلتقيان قبل خمسة أيام، في مباراة الملحق المؤهل إلى مونديال 2026.
إلا أن الحرب في
إيران
والعنف الذي امتد إلى العديد من دول
الشرق الأوسط
الأخرى يعني أن العراق لن يتمكن على الأرجح من السفر إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لخوض المباراة في الوقت المحدد.
وطلب الاتحاد العراقي لكرة القدم من (فيفا)، تأجيل مباراة العراق ضمن الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، وفقا لما ذكره مطلع الاثنين لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر "طلب العراق جاء بسبب تعذر سفر وفد (أسود الرافدين) من العاصمة بغداد، نتيجة إغلاق المجال الجوي والمخاطر الأمنية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن".
وأضاف "هناك أزمة أمنية في المنطقة ومخاطر حقيقية على وفد منتخب العراق، حتى أن
وزارة الخارجية
الأمريكية ذكرت في بيان لها ان مناطق جنوب
تركيا
هي مناطق غير آمنة وتشهد عمليات عسكرية". (روسيا اليوم)
