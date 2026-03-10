تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
إليكم أعلى اللاعبين أجراً في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
10-03-2026
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت شبكة Givemesport
البريطانية
، إحصائية لأعلى اللاعبين أجرا في دور الـ16 لدوري أبطال
أوروبا
لكرة القدم
، مع انطلاق منافسات مرحلة الذهاب لهذا الدور مساء اليوم الثلاثاء.
وتصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق مانشستر سيتي الإنكليزي قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يتقاضى راتبا أسبوعيا يصل إلى 525 ألف جنيه إسترليني، ويليه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق
ريال مدريد
الإسباني برصيد 520 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وفقا لشبكة Givemesport البريطانية.
وحل الإنكليزي هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني والبرازيلي فينسيوس جونيور جناح فريق
ريال
مدريد
الإسباني في المركزين الثالث والرابع براتب أسبوعي يصل لـ416 ألف جنيه إسترليني.
ودخل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنكليزي ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في دور الـ16 لدوري الأبطال، إذ احتل المركز الخامس برصيد 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
بينما احتل اللاعب المصري الآخر عمر مرموش مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي المركز الـ19 في هذه القائمة، براتب أسبوعي قدره 295 ألف جنيه إسترليني. (روسيا اليوم)
