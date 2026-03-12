تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
لماذا تتراجع الأندية الإنجليزية في أوروبا؟ ضغط المباريات والإرهاق في صدارة الأسباب
Lebanon 24
12-03-2026
|
16:30
تناول تقرير
رياضي
الأسباب الكامنة وراء تراجع أداء الأندية
الإنجليزية
في المسابقات القارية مؤخراً، مشيراً إلى مجموعة من العوامل التي أثرت على نتائجها.
وأوضح التحليل أن الإرهاق البدني الناتج عن ضغط المباريات في
الدوري الإنجليزي الممتاز
يُعد من أبرز هذه الأسباب، حيث يفرض "البريميرليغ" نسقاً تنافسياً مرتفعاً جداً يستنزف طاقة اللاعبين، مما يقلل من قدرتهم على تقديم أفضل مستوياتهم في البطولات الأوروبية.
كما لفت التقرير إلى تأثير الإصابات المتكررة التي تضرب العناصر الأساسية في الفرق الكبرى، بالإضافة إلى التحديات التكتيكية التي تواجه المدربين في التكيف مع أساليب لعب متنوعة خارج حدود
إنجلترا
.
وأضاف التقرير أن
الفجوة
في التكيف مع تقلبات الجدولة الزمنية للمباريات، والضغوط النفسية الملقاة على عاتق هذه الأندية لتحقيق الألقاب محلياً وقارياً، جعلت المهمة أكثر تعقيداً، مما أدى في النهاية إلى نتائج لم ترقَ إلى طموحات الجماهير والمتابعين.
