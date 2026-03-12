تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لماذا تتراجع الأندية الإنجليزية في أوروبا؟ ضغط المباريات والإرهاق في صدارة الأسباب

Lebanon 24
12-03-2026 | 16:30
A-
A+
لماذا تتراجع الأندية الإنجليزية في أوروبا؟ ضغط المباريات والإرهاق في صدارة الأسباب
لماذا تتراجع الأندية الإنجليزية في أوروبا؟ ضغط المباريات والإرهاق في صدارة الأسباب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تناول تقرير رياضي الأسباب الكامنة وراء تراجع أداء الأندية الإنجليزية في المسابقات القارية مؤخراً، مشيراً إلى مجموعة من العوامل التي أثرت على نتائجها.

وأوضح التحليل أن الإرهاق البدني الناتج عن ضغط المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز يُعد من أبرز هذه الأسباب، حيث يفرض "البريميرليغ" نسقاً تنافسياً مرتفعاً جداً يستنزف طاقة اللاعبين، مما يقلل من قدرتهم على تقديم أفضل مستوياتهم في البطولات الأوروبية.
 
كما لفت التقرير إلى تأثير الإصابات المتكررة التي تضرب العناصر الأساسية في الفرق الكبرى، بالإضافة إلى التحديات التكتيكية التي تواجه المدربين في التكيف مع أساليب لعب متنوعة خارج حدود إنجلترا.

وأضاف التقرير أن الفجوة في التكيف مع تقلبات الجدولة الزمنية للمباريات، والضغوط النفسية الملقاة على عاتق هذه الأندية لتحقيق الألقاب محلياً وقارياً، جعلت المهمة أكثر تعقيداً، مما أدى في النهاية إلى نتائج لم ترقَ إلى طموحات الجماهير والمتابعين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا نشعر بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 02:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يشعر بعض الصائمين بالنشاط وآخرون بالإرهاق؟
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 02:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مرض الأم… بين المسؤوليات اليومية والإرهاق المستمر
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 02:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"العنصرية" تُربك ملاعب أوروبا.. هل تُعاقَب الأندية والجماهير؟
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 02:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الدوري الإنجليزي الممتاز

الإنجليزية

الأوروبي

إنجلترا

أوروبا

الفجوة

أوروبي

الزمني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-03-12
Lebanon24
08:37 | 2026-03-12
Lebanon24
05:52 | 2026-03-12
Lebanon24
04:37 | 2026-03-12
Lebanon24
02:19 | 2026-03-12
Lebanon24
00:00 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24