جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
نادي السد القطري يقترب من حسم التعاقد مع المدرب روبرتو مانشيني

Lebanon 24
13-03-2026 | 00:00
أعلن نادي السد القطري عن خطواته القادمة في ملف الإدارة الفنية، حيث تشير التقارير إلى اتجاه النادي للتعاقد مع المدرب روبرتو مانشيني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة السد لتعزيز صفوف الفريق وتجديد الدماء في الجهاز الفني، وذلك بهدف استعادة التألق وتحقيق النتائج المرجوة على الصعيدين المحلي والقاري. ويُعد مانشيني اسماً بارزاً في عالم التدريب، حيث تمتلك مسيرته خبرات كبيرة في قيادة أندية ومنتخبات كبرى نحو منصات التتويج.

ويترقب المتابعون هذه الخطوة باعتبارها تحولاً مهماً في مشوار "الزعيم" السداوي، حيث يُعول الفريق على خبرة المدرب الإيطالي في إعادة ترتيب الأوراق التكتيكية وبناء مشروع رياضي طموح يلبي تطلعات جماهير النادي.

