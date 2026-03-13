نادي السد القطري يقترب من حسم التعاقد مع المدرب روبرتو مانشيني

السد عن خطواته في ملف ، حيث تشير التقارير إلى اتجاه النادي للتعاقد مع المدرب مانشيني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة السد لتعزيز صفوف الفريق وتجديد الدماء في الجهاز الفني، وذلك بهدف استعادة التألق وتحقيق النتائج المرجوة على الصعيدين المحلي والقاري. ويُعد مانشيني اسماً بارزاً في عالم التدريب، حيث تمتلك مسيرته خبرات كبيرة في قيادة أندية ومنتخبات كبرى نحو منصات التتويج.



ويترقب المتابعون هذه الخطوة باعتبارها تحولاً مهماً في مشوار "الزعيم" السداوي، حيث يُعول الفريق على خبرة المدرب في إعادة ترتيب الأوراق التكتيكية وبناء مشروع طموح يلبي تطلعات جماهير النادي.





Advertisement