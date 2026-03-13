ليلة أوروبية إيطالية خالصة: بولونيا وروما يتعادلان في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي

شهدت مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري مواجهات مثيرة، أبرزها الديربي بين بولونيا وروما الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب "دالارا" .



تقدم بولونيا بهدف لفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 49 بعد تمريرة حاسمة من روي ، لكن الضيوف ردوا سريعاً بهدف بديل لورينزو بيليغريني في الدقيقة 70 إثر تمريرة من مالين، ليؤمن التعادل لصالح روما قبل لقاء الإياب في العاصمة .



وفي باقي المباريات، حقق أستون فيلا فوزاً ثميناً خارج أرضه على ليل الفرنسي بهدف أولي واتكينز في الدقيقة 61 . كما خطف ميتييلاند الدنماركي فوزاً قاتلاً على نوتنغهام فورست الإنجليزي بهدف للكوري تشو جي سونغ في الدقيقة 80 .



وسجل النجم البرازيلي إندريك هدف التعادل لليون في الدقيقة 87 أمام سيلتا فيغو الإسباني لتنتهي المباراة 1-1، رغم طرد يورخا إيغليسياس من صفوف الفريق الإسباني . ويعد هذا الهدف المساهمة التهديفية العاشرة لإندريك (6 أهداف و4 تمريرات حاسمة) منذ انضمامه لليون معاراً من في يناير الماضي .



وحقق بورتو فوزاً على شتوتغارت الألماني 2-1 ، بينما خسر بيتيس الإسباني أمام باناثينايكوس اليوناني بهدف نظيف . وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل لحسم المتأهلين إلى ربع النهائي.



