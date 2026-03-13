تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

ليلة أوروبية إيطالية خالصة: بولونيا وروما يتعادلان في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي

Lebanon 24
13-03-2026 | 01:15
ليلة أوروبية إيطالية خالصة: بولونيا وروما يتعادلان في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي
شهدت مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي مواجهات مثيرة، أبرزها الديربي الإيطالي بين بولونيا وروما الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب "دالارا" .

تقدم بولونيا بهدف لفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 49 بعد تمريرة حاسمة من روي ، لكن الضيوف ردوا سريعاً بهدف بديل لورينزو بيليغريني في الدقيقة 70 إثر تمريرة من مالين، ليؤمن التعادل لصالح روما قبل لقاء الإياب في العاصمة .

وفي باقي المباريات، حقق أستون فيلا فوزاً ثميناً خارج أرضه على ليل الفرنسي بهدف أولي واتكينز في الدقيقة 61 . كما خطف ميتييلاند الدنماركي فوزاً قاتلاً على نوتنغهام فورست الإنجليزي بهدف للكوري تشو جي سونغ في الدقيقة 80 .

وسجل النجم البرازيلي إندريك هدف التعادل لليون في الدقيقة 87 أمام سيلتا فيغو الإسباني لتنتهي المباراة 1-1، رغم طرد يورخا إيغليسياس من صفوف الفريق الإسباني . ويعد هذا الهدف المساهمة التهديفية العاشرة لإندريك (6 أهداف و4 تمريرات حاسمة) منذ انضمامه لليون معاراً من ريال مدريد في يناير الماضي .

وحقق بورتو البرتغالي فوزاً على شتوتغارت الألماني 2-1 ، بينما خسر ريال بيتيس الإسباني أمام باناثينايكوس اليوناني بهدف نظيف . وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل لحسم المتأهلين إلى ربع النهائي.
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
أتلتيكو مدريد يسحق برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك
الأنصار والنجمة يتعادلان سلبًا في الدوري العام اللبناني ال 66 لكرة القدم
طريق نهائي إسطنبول يتحدد.. مواجهات متكافئة في دور الـ16 من الدوري الأوروبي
