رياضة
ليلة أوروبية إيطالية خالصة: بولونيا وروما يتعادلان في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي
Lebanon 24
13-03-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري
الأوروبي
مواجهات مثيرة، أبرزها الديربي
الإيطالي
بين بولونيا وروما الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب "دالارا" .
تقدم بولونيا بهدف لفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 49 بعد تمريرة حاسمة من روي ، لكن الضيوف ردوا سريعاً بهدف بديل لورينزو بيليغريني في الدقيقة 70 إثر تمريرة من مالين، ليؤمن التعادل لصالح روما قبل لقاء الإياب في العاصمة .
وفي باقي المباريات، حقق أستون فيلا فوزاً ثميناً خارج أرضه على ليل الفرنسي بهدف أولي واتكينز في الدقيقة 61 . كما خطف ميتييلاند الدنماركي فوزاً قاتلاً على نوتنغهام فورست الإنجليزي بهدف للكوري تشو جي سونغ في الدقيقة 80 .
وسجل النجم البرازيلي إندريك هدف التعادل لليون في الدقيقة 87 أمام سيلتا فيغو الإسباني لتنتهي المباراة 1-1، رغم طرد يورخا إيغليسياس من صفوف الفريق الإسباني . ويعد هذا الهدف المساهمة التهديفية العاشرة لإندريك (6 أهداف و4 تمريرات حاسمة) منذ انضمامه لليون معاراً من
ريال مدريد
في يناير الماضي .
وحقق بورتو
البرتغالي
فوزاً على شتوتغارت الألماني 2-1 ، بينما خسر
ريال
بيتيس الإسباني أمام باناثينايكوس اليوناني بهدف نظيف . وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل لحسم المتأهلين إلى ربع النهائي.
