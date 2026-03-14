|
رياضة

هوسفلوت يتعرض لإصابة في سباق كأس العالم

Lebanon 24
14-03-2026 | 00:00
هوسفلوت يتعرض لإصابة في سباق كأس العالم
تعرّض بطل الألعاب الأولمبية الشتوية، يوهانس هوسفلوت كلايبو، لإصابة بارتجاج في المخ إثر سقوطه خلال نصف نهائي سباق السرعة في كأس العالم بمدينة درامن بنرويج.

وكتب كلايبو في منشور على حسابه في إنستغرام الجمعة: «سقطت أمس وارتطم رأسي بقوة، لكن لحسن الحظ، كل شيء على ما يرام»، مضيفاً أنه سيأخذ بضعة أيام راحة من التدريب ومن الإنترنت لضمان التعافي الكامل.

وأصيب كلايبو بعد اصطدامه بالمتزلج الأميركي بن أوجدن أثناء السباق الخميس، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وكان المتزلج النرويجي قد حقق الشهر الماضي جميع الميداليات الذهبية الست المتاحة في منافسات ميلانو/كورتينا بإيطاليا، ليصبح أحد أفضل الرياضيين الأولمبيين الشتويين على الإطلاق، كما أحرز لقبه السادس في «كأس العالم» بعد فوزه بسهولة في ربع النهائي.

 
