مازا يشارك من البدلاء.. أداء متوسط أمام بايرن

Lebanon 24
14-03-2026 | 13:12
A-
A+
مازا يشارك من البدلاء.. أداء متوسط أمام بايرن
مازا يشارك من البدلاء.. أداء متوسط أمام بايرن
ساهم الدولي الجزائري إبراهيم مازا في فوز باير ليفركوزن على بايرن ميونيخ، في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة في الدوري الألماني.

وبدأ مازا المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل مع انطلاق الشوط الثاني بدلا من زميله المصاب مارتان تيرييه.

وقدم لاعب منتخب الجزائر أداء متوسطا، إذ نال تقييما بلغ 6.8 من 10 على منصة "سوفا سكور".

وخلال اللقاء، لمس الكرة 25 مرة، وبلغت دقة تمريراته 77%، كما صنع تمريرتين مفتاحيتين، وسدد 5 مرات، بينها كرة واحدة فقط بين الخشبات الثلاث.

ونجح مازا أيضا في مراوغتين، وفاز في صراعين ثنائيين من أصل 4، إلى جانب استرجاعه كرتين في المساندة الدفاعية.

وكان إبقاء اللاعب على دكة البدلاء قرارا فنيا مدروسا من الجهاز الفني لباير ليفركوزن، بهدف منحه فرصة لالتقاط أنفاسه قبل مواجهة أرسنال، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
مواضيع ذات صلة
كين يشارك في تدريبات بايرن ميونخ وغياب نوير يثير التساؤلات
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 22:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني يحذّر من احتمال إطلاق صاروخ باليستي روسي متوسط المدى
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 22:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأساتذة المتعاقدون: لن نشارك في العملية الانتخابية لا اقتراعًا ولا أداءً للوظائف كمندوبين أو على صناديق الاقتراع
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 22:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرات اسرائيلية تحلق على علو متوسط فوق البقاع الاوسط
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 22:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-03-14
Lebanon24
14:53 | 2026-03-14
Lebanon24
13:53 | 2026-03-14
Lebanon24
11:30 | 2026-03-14
Lebanon24
09:30 | 2026-03-14
Lebanon24
08:06 | 2026-03-14
