كرة "دوري أبطال أوروبا" على طريق التغيير بعد 26 عاما

قد تشهد بطولة تغييرا بارزا في أحد أبرز رموزها، مع احتمال انتهاء شراكة "أديداس" في تصنيع كرة المباراة بعد 26 عاما.

وذكر تقرير لموقع "ذا أثليتيك" أن "يويفا" يتجه إلى رفع العائدات المرتبطة بهذه الحقوق، ما يمهد لمنافسة محتدمة بين الشركات الراغبة في الظفر بها.

وتبرز "نايكي" و"بوما" بين أبرز الجهات المهتمة بخلافة "أديداس"، في وقت يقترب فيه أيضا انتهاء الاتفاق مع "ديكاتلون" الخاص بتصنيع كرات مباريات ودوري المؤتمر.

ومن المنتظر أن يطرح "يويفا" مناقصة تشمل حقوق تصنيع كرات مسابقاته القارية الثلاث، سواء ضمن حزمة واحدة أو عبر بيعها بشكل منفصل، سعيا إلى تحقيق إيرادات أكبر.

وفي المقابل، يتوقع أن تسعى "أديداس" إلى الحفاظ على موقعها كمورد رسمي لكرة البطولة الأبرز على مستوى الأندية الأوروبية.

