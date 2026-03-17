هكذا رد بايرن ميونخ على العرض لريال مدريد بشأن مايكل أوليس!

رد نادي الألماني على الأخبار التي أشارت إلى أن إدارة تخطط للتعاقد مع أوليس، نجم الفريق البافاري، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.



ويمتد عقد اللاعب البالغ 24 عامًا مع حتى عام 2029، دون وجود شرط جزائي، ما دفع لوضع ميزانية ضخمة للحصول على خدماته.



ووفقًا لصحيفة "سبورت "، يخطط ، رئيس ريال مدريد، لضم جناح بايرن ميونخ في الصيف المقبل، مع تخصيص مبلغ كبير لإتمام الصفقة.



وأضافت الصحيفة: "ريال مدريد مستعد لدفع 160 مليون لضم مايكل أوليس".



وأشارت إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو ، معجب بشدة باللاعب الفرنسي، ويخطط لصفقة مدوية باهظة الثمن في نهاية الموسم لكسب ودّ الجماهير.



رد فعل ريال مدريد



نفى بايرن ميونخ هذه الشائعة سريعًا، حيث كشفت شبكة "فوت ميركاتو" أن بايرن ميونخ لا يسعى للتخلي عن اللاعب.



وأوضحت: أوليس مرتبط بعقد حتى عام 2029، ولا يتضمن عقده أي شرط جزائي، ولا ينوي النادي البافاري بيعه".



وبتسجيله 15 هدفًا وصناعته 23 هدفًا في 38 مباراة هذا الموسم، يؤكد مايكل أوليس أهميته الكبيرة للفريق الألماني، الذي يعتزم الاحتفاظ بنجمه رغم الاهتمام المزعوم من ريال مدريد. (آرم نيوز)

Advertisement