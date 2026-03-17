Advertisement

معسكر آذار يمثل اختباراً حاسماً لجيو رينا قبل استضافة المونديال

17-03-2026 | 17:00
معسكر آذار يمثل اختباراً حاسماً لجيو رينا قبل استضافة المونديال
لفت مدرب منتخب الولايات المتحدة، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إلى أن استدعاء صانع الألعاب جيو رينا إلى معسكر آذار يمثل فرصة مهمة للاعب لإثبات قدرته على العودة إلى مستواه قبل نهائيات كأس العالم 2026.

وحسب شبكة «The Athletic»، فقد جاء استدعاء رينا ضمن قائمة تضم 27 لاعباً أعلنها الاتحاد الأميركي لكرة القدم، رغم أن اللاعب لم يشارك سوى 28 دقيقة فقط مع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ منذ بداية عام 2026.

ورغم ذلك، يرى بوكيتينو أن الموهبة التي يمتلكها اللاعب تبرر منحه فرصة جديدة.

وقال المدرب الأرجنتيني: «جيو لاعب موهوب جداً ولاعب خاص. حتى لو لم يلعب كثيراً مع ناديه، فهذه فرصة ليُظهر أنه قادر على أن يكون مفيداً لنا مرة أخرى». استند بوكيتينو في قراره إلى تجربة المعسكر الدولي في تشرين الثاني الماضي، عندما وجه الدعوة لرينا بشكل مفاجئ أيضاً. حينها سجل اللاعب هدفاً بعد أربع دقائق فقط من دخوله مباراة منتخب باراغواي، قبل أن يصنع هدفاً في المباراة التالية أمام منتخب أوروغواي.

وقال بوكيتينو: «كان جيو رائعاً معنا في نوفمبر. التزامه وأداؤه مع المنتخب كانا ممتازين». ورغم البداية الجيدة بعد معسكر نوفمبر، عندما شارك أساسياً في أربع مباريات خلال كانون الأول، عاد رينا لاحقاً إلى مقاعد البدلاء بعد نتائج سلبية للفريق. ثم تعرض لإصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب، ولم يشارك منذ ذلك الحين إلا كبديل دون أن يحصل على دقائق لعب إضافية.

كما أن اللاعب لم يسجل أو يصنع أي هدف مع أنديته الألمانية منذ أكثر من عام، سواء مع مونشنغلادباخ أو ناديه السابق بوروسيا دورتموند. في المقابل، أبدى بوكيتينو قلقه من غياب عدد من اللاعبين المهمين بسبب الإصابة قبل المعسكر الدولي، أبرزهم: حاجي رايت، وتايلر آدامز، وسيرجينيو ديست.

وأشار المدرب إلى أن آدامز يعاني من إصابة في عضلة الفخذ قد تبعده لمدة أسبوعين أو ثلاثة. وفي المقابل، قلل بوكيتينو من أهمية تراجع أرقام نجم الفريق كريستيان بوليسيتش مع ناديه ميلان هذا العام، بعدما فشل في تسجيل أو صناعة أهداف خلال 2026 حتى الآن. وقال: «أنا لا أقيس اللاعب فقط بعدد الأهداف. كريستيان يقدم أداءً جيداً ويلعب باستمرار، وهذا هو الأهم».

Advertisement
