نجوم السنغال يسخرون من منح لقب "أمم أفريقيا 2025" للمغرب

سخر لاعب منتخب السنغال، موسى نياكاتي، من قرار خسارة منتخب بلاده أمام 0-3 في نهائي 2025.



وأعلنت لجنة التابعة للاتحاد الأفريقي قبول طعن الاتحاد لكرة القدم، واعتبرت المنتخب منسحباً في أمم الذي أقيم قبل شهرين.



وتحدى نياكاتي قرار الكاف الذي أكد اعتبار السنغال منسحباً في النهائي، في عدة "قصص" نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".



ونشر اللاعب السنغالي صورة له مع الكأس، وكتب: "هذا ليس ذكاء اصطناعي، إنه حقيقي".



وفي سياق متصل، سخر أيضاً السنغالي إسماعيلا سار من قرار .



واكتفى سار بنشر مجموعة من الرموز التعبيرية الضاحكة، في سخرية واضحة وغير مباشرة.



يذكر أن قرار الكاف ذكر أن اللجنة قضت باعتبار السنغال منسحبة، بعد تطبيق المادتين 82 و84 من نظام كأس أمم أفريقيا، وبالتالي هزيمتها بنتيجة 0-3.



