من سيفوز بدوري أبطال أوروبا؟.. هذا ما توقّعه حاسوب "أوبتا"

نشرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية تصنيفها بشأن الفرق المرشحة للفوز بلقب هذا الموسم، وذلك بعد ختام مباريات الدور ثمن الهائي.



وكشف الحاسوب العملاق لشبكة "أوبتا" عن توقعاته للفائز بدوري أبطال لموسم 2025/26، حيث صنف نادي أرسنال الإنكليزي كأبرز المرشحين للتتويج باللقب بنسبة فوز تبلغ 29.73 بالمئة، يليه في المركز الثاني ميونخ الألماني باحتمالية 18.33 بالمئة، ومن ثمّ في المركز الثالث بنسبة 15.66 بالمئة. (روسيا اليوم)

Advertisement