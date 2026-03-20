هامبورغ يفرض عقوبة غير مسبوقة على جان لوك دومبي

فرض نادي هامبورغ الألماني عقوبة انضباطية «غير مسبوقة» بحق جناحه الفرنسي دومبي، حيث ألزم النادي اللاعب بتوفير 10000 سترة عاكسة للضوء، والمشاركة في توزيعها على المدارس، ومراكز رعاية الأطفال المحلية، وذلك كجزء من المترتبة على قيادته السيارة تحت تأثير .

وأكد متحدث باسم صحة ما نشرته صحيفة «بيلد» في هذا الصدد.

وتعود الواقعة إلى كانون الثاني الماضي حينما تم ضبط دومبي وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول، قبل أن يواجه اتهامات إضافية بعد مغادرته مركز الشرطة مستخدماً مزلجة كهربائية.

كذلك فرض هامبورغ على اللاعب غرامة مالية قياسية تجاوزت 100 ألف (نحو 115 ألف دولار)، كما تم إيقافه لمباراتين، وقد قدم دومبي اعتذاراً رسمياً عما بدر منه، معتبراً تصرفه غير مسؤول.