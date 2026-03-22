سينر إلى الدور الثالث في ميامي بعد فوزه على دجومهور

واصل يانيك سينر، المصنف ثانياً عالمياً، مشواره بنجاح في دورة ميامي الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعدما بلغ الدور الثالث إثر فوزه على البوسني دامير دجومهور بمجموعتين دون رد (6-3 و6-3).

ودخل سينر اللقاء بثقة كبيرة عقب تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز، حيث فرض سيطرته مبكراً بكسر إرسال منافسه، وحسم المباراة خلال ساعة و10 دقائق، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع الفرنسي كورنتان موتيه.

، عوّض الروسي دانييل مدفيديف تأخره بمجموعة أمام الياباني ري ساكاموتو، ليحسم اللقاء بثلاث مجموعات، فيما تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بسهولة إلى الدور الثالث.

في المقابل، ودّع الأميركي بن شيلتون منافسات ، بخسارته أمام الكازاخي ألكسندر شيفتشينكو، بينما تأهل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم إلى الدور التالي.

وعند السيدات، بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا الدور الثالث بعد انسحاب فرانسيسكا جونز، في حين تأهلت مواطنتها كوكو غوف إلى الدور الرابع بعد قلبها تأخرها إلى فوز على أليشيا باركس.

كما واصلت كل من الأميركية أماندا أنيسيموفا والروسية ميرا أندرييفا مشوارهما بنجاح، فيما خرجت ناومي أوساكا مبكراً بخسارتها أمام تاليا غيبسون.