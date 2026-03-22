رياضة

سينر إلى الدور الثالث في ميامي بعد فوزه على دجومهور

Lebanon 24
22-03-2026 | 11:00
سينر إلى الدور الثالث في ميامي بعد فوزه على دجومهور
سينر إلى الدور الثالث في ميامي بعد فوزه على دجومهور photos 0
واصل الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانياً عالمياً، مشواره بنجاح في دورة ميامي الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعدما بلغ الدور الثالث إثر فوزه على البوسني دامير دجومهور بمجموعتين دون رد (6-3 و6-3).

ودخل سينر اللقاء بثقة كبيرة عقب تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز، حيث فرض سيطرته مبكراً بكسر إرسال منافسه، وحسم المباراة خلال ساعة و10 دقائق، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع الفرنسي كورنتان موتيه.

من جهته، عوّض الروسي دانييل مدفيديف تأخره بمجموعة أمام الياباني ري ساكاموتو، ليحسم اللقاء بثلاث مجموعات، فيما تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بسهولة إلى الدور الثالث.

في المقابل، ودّع الأميركي بن شيلتون منافسات الدورة، بخسارته أمام الكازاخي ألكسندر شيفتشينكو، بينما تأهل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم إلى الدور التالي.

وعند السيدات، بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا الدور الثالث بعد انسحاب البريطانية فرانسيسكا جونز، في حين تأهلت مواطنتها كوكو غوف إلى الدور الرابع بعد قلبها تأخرها إلى فوز على أليشيا باركس.

كما واصلت كل من الأميركية أماندا أنيسيموفا والروسية ميرا أندرييفا مشوارهما بنجاح، فيما خرجت اليابانية ناومي أوساكا مبكراً بخسارتها أمام الأسترالية تاليا غيبسون.

 
دوري أبطال أفريقيا: تعادل عادل للأهلي وفوز ثمين للجيش الملكي
لبنان يُحقّق فوزه الثاني في تصفيات كرة السلة الآسيويّة بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة نهائية 94-64
هاردن يحقق بداية موفقة مع كافاليرز في فوزه على كينغز
كرة "دوري أبطال أوروبا" على طريق التغيير بعد 26 عاما
