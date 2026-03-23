الاتحاد المصري لكرة القدم يوجه رسالة لمرموش.. هذا مضمونها

حرص الاتحاد المصري على تهنئة اللاعب عمر مرموش بعد فوزه بأول ألقابه مع نادي الإنكليزي.

وتوج فريق سيتي بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة 2026، بعد فوزه على نادي بهدفين من دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب ويمبلي بالعاصمة .



وقال اتحاد في مصر عبر حسابه على منصة (X) اليوم الاثنين: "فخر الصناعة ، أول الغيث لقب! تهانينا القلبية للنجم المصري عمر مرموش على تتويجه الأول مع مانشستر سيتي".

وبدوره، قال مرموش (27 عاما) في تصريحات نقلها حساب فريق مانشستر سيتي: "شعور رائع جدا بعد تحقيق أول بطولة.. نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وسنرى كيف سينتهي الدوري الإنجليزي، أنا سعيد جدا، أحاول دائما مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب قدر الإمكان، والقادم أفضل..". (روسيا اليوم)