|
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
رياضة
الاتحاد المصري لكرة القدم يوجه رسالة لمرموش.. هذا مضمونها
Lebanon 24
23-03-2026
|
09:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
حرص الاتحاد المصري
لكرة القدم
على تهنئة اللاعب عمر مرموش بعد فوزه بأول ألقابه مع نادي
مانشستر سيتي
الإنكليزي.
وتوج فريق
مانشستر
سيتي بلقب كأس رابطة الأندية
الإنجليزية
المحترفة 2026، بعد فوزه على نادي
أرسنال
بهدفين من دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب ويمبلي بالعاصمة
لندن
.
وقال اتحاد
كرة القدم
في مصر عبر حسابه على منصة (X) اليوم الاثنين: "فخر الصناعة
المصرية
، أول الغيث لقب! تهانينا القلبية للنجم المصري عمر مرموش على تتويجه الأول مع مانشستر سيتي".
وبدوره، قال مرموش (27 عاما) في تصريحات نقلها حساب فريق مانشستر سيتي: "شعور رائع جدا بعد تحقيق أول بطولة.. نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وسنرى كيف سينتهي الدوري الإنجليزي، أنا سعيد جدا، أحاول دائما مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب قدر الإمكان، والقادم أفضل..". (روسيا اليوم)
Advertisement
فرض غرامة على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بتهمة التمييز
Lebanon 24
فرض غرامة على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بتهمة التمييز
23/03/2026 17:54:12
23/03/2026 17:54:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحدد موعد استئناف النشاط الرياضي
Lebanon 24
الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحدد موعد استئناف النشاط الرياضي
23/03/2026 17:54:12
23/03/2026 17:54:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
Lebanon 24
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
23/03/2026 17:54:12
23/03/2026 17:54:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قميص الاتحاد الدولي لكرة القدم من انفانتينو إلى وزير الداخلية
Lebanon 24
قميص الاتحاد الدولي لكرة القدم من انفانتينو إلى وزير الداخلية
23/03/2026 17:54:12
23/03/2026 17:54:12
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الإنجليزية
لكرة القدم
كرة القدم
مانشستر
إنكليزي
المصرية
تابع
