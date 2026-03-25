رياضة
جونيور يعيد أمجاد عائلة رونالدو في مدريد
Lebanon 24
25-03-2026
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة لافتة أعادت اسم عائلة رونالدو إلى أجواء
مدريد
، شارك
كريستيانو رونالدو
جونيور في تدريبات
أكاديمية
ريال مدريد
، تمهيدا لانضمامه المحتمل إلى قطاع الناشئين.
وشهدت ملاعب "فالديبيباس" انخراط اللاعب البالغ من العمر 15 عاما في حصص تدريبية مكثفة تحت إشراف الطواقم الفنية، ضمن مرحلة تقييم شاملة لقدراته الفنية والبدنية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن توقيع عقده مع أكاديمية النادي الملكي "لا فابريكا"، بعد فترة قضاها مع فرق الفئات السنية في النصر السعودي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مسيرة متنقلة للاعب الشاب، الذي رافق والده كريستيانو رونالدو خلال محطاته الاحترافية، حيث لعب سابقا في فرق الفئات السنية لأندية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد، قبل انتقاله إلى النصر.
وخلال تلك الرحلة، أظهر جونيور مؤشرات واعدة على المستوى التهديفي والبدني، مستفيدا من نظام تدريبي صارم ونهج احترافي مستوحى من مسيرة والده، ما جعله محط أنظار المتابعين منذ سن مبكرة.
ويرى مراقبون أن عودته إلى مدريد تحمل بعدا عاطفيا لجماهير
ريال
مدريد، التي لا تزال تستحضر إرث والده التاريخي مع النادي، حين سجل 450 هدفا وحقق إنجازات استثنائية.
ورغم التوقعات الكبيرة، تؤكد التقارير ضرورة التعامل مع موهبة جونيور بهدوء بعيدا عن المقارنات المبكرة، خاصة مع ما يظهره من انضباط والتزام قد يؤهله ليكون أحد الأسماء البارزة في مستقبل
كرة القدم
.
