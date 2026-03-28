مارتينيز غاضب رغم الفوز.. الأرجنتين تحت النار بعد ودية موريتانيا

أبدى إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب ، استياءه رغم فوز فريقه على ودياً بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "لا بومبونيرا".



وقال مارتينيز لقناة "TNT" الأرجنتينية: "لعبنا جيداً في الشوط الأول رغم مرور وقت طويل على آخر مباراة، لكننا افتقرنا في الشوط الثاني إلى الحماس والالتزام".



وأضاف: "عندما نرتدي قميص ، علينا أن نقدم أداءً أفضل بكثير".



وفي تصريحات أخرى لقناة "TyC" الأرجنتينية، قال حارس "التانغو": "مواجهة موريتانيا كانت من أسوأ مبارياتنا. نحتاج إلى إظهار المزيد من الروح القتالية. والحمد لله أن مباراة فيناليسيما ضد لم تُلعب، لأننا لو لعبنا بهذه الطريقة لكنا خسرنا".



وتابع: "قبل ، لا نعرف ما إذا كنا ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم للمنافسة على اللقب".



وختم بالقول: "إصابة خواكين بانتشيلي أثرت علينا كثيراً، وربما لعبنا بحماس أقل خوفاً من الإصابة، لكن عندما نرتدي قميص المنتخب الوطني، علينا أن نقدم أداءً أفضل بكثير".



وتُعد هذه المباراة الأولى في التاريخ بين المنتخبين، بعدما أُلغيت مواجهتا قطر وإسبانيا ضد الأرجنتين بسبب الصراع الدائر في .



وشهدت المباراة رسالة دعم من اللاعبين قبل بدايتها إلى خوان فويث وخوان بانتشيلي، بعد تعرضهما لإصابتين ستحرمانهما من كأس العالم 2026.



وفي الشوط الثاني، أهدر لاعبو موريتانيا عدة فرص، بعدما سددوا 8 مرات على مرمى مارتينيز مقابل محاولة واحدة فقط للأرجنتين كانت عبر .



كما حظي منتخب موريتانيا بتحية خاصة من جماهير الأرجنتين عقب صافرة النهاية.



وسيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية جديدة أمام زامبيا يوم الثلاثاء المقبل على الملعب نفسه، في ختام تحضيراته خلال الجاري.

Advertisement