بالمر غير مرتاح في تشيلسي.. والانفصال الصيفي يدخل الحسابات

بدأت الشكوك تحيط بمستقبل كول مع تشيلسي، بعدما تحدثت تقارير عن تزايد انزعاجه من وضعه داخل الفريق واستعداده للتفكير في خوض تجربة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفي.



ورغم أن اللاعب الإنكليزي فرض نفسه خلال العامين والنصف الماضيين كأحد أبرز العناصر الهجومية في ، وأسهم في تتويج تشيلسي بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، فإن تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة ألقى بظلاله على المشهد داخل "ستامفورد بريدج".



وتحت قيادة ليام روزينيور، دخل تشيلسي في مرحلة صعبة، إذ تلقى أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات قبل التوقف الدولي، بينها سقوط ثقيل أمام في ، إلى جانب خسارتين في الدوري أمام نيوكاسل وإيفرتون من دون تسجيل أهداف.



وشارك بالمر في هذه المباريات، لكنه لم ينجح في ترك بصمة مؤثرة، فيما زاد تراجع الفريق إلى المركز السادس من حجم الضغوط، مع اتساع الفارق عن المراكز المؤهلة إلى الأبطال.



وبحسب تقرير لصحيفة "ذا صن"، يشعر بالمر بإحباط من التغييرات التكتيكية التي حدّت من المساحات التي يتحرك فيها، كما لم يُخفِ انزعاجه من رحيل نيكولاس جاكسون. وتحدث التقرير أيضاً عن ميل لدى اللاعب للبحث في خيارات أخرى بعيداً عن تشيلسي.



وفي هذا السياق، طُرح اسم مانشستر يونايتد كوجهة محتملة، إلى جانب بايرن ميونيخ وريال ، مع حديث عن أن اللاعب لا يمانع فكرة العودة إلى مانشستر، لكن هذه الخطوة تبدو معقدة في ظل تمسك تشيلسي به.



ويمتد عقد بالمر مع النادي اللندني حتى صيف 2033، فيما يقال إن الإدارة لا تنوي التفريط به إلا مقابل مبلغ ضخم قد يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني.



ومنذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى تشيلسي عام 2023 مقابل أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، سجل بالمر 53 هدفاً وقدم 32 تمريرة حاسمة في 122 مباراة، بينها 10 أهداف في 25 مباراة هذا الموسم.

