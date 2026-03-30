سينر يضم ميامي إلى إنديان ويلز.. ويحقق "ثنائية الشمس" بلا خسارة مجموعة

واصل يانيك سينر عروضه القوية، بعدما توّج بلقب بطولة ميامي لماسترز الألف نقطة للمرة الثانية، إثر فوزه على ييري ليهيكا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4، ليضيف هذا الإنجاز إلى تتويجه الأخير في إنديان .



وبهذا اللقب، دخل اللاعب ناديًا خاصًا، بعدما أصبح أول من يحقق "ثنائية الشمس المشرقة" منذ عام 2017، والأول الذي ينجزها من دون أن يخسر أي مجموعة. كما وسّع سلسلة تألقه في بطولات الماسترز، محققًا لقبه الثالث تواليًا في فئة الألف نقطة بعد تتويجه السابق في .



وقال سينر إن ما حققه يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة إليه، معتبراً أن العودة إلى ميامي بهذا المستوى بعد إنديان ويلز تمثل لحظة كبيرة في مسيرته، ومؤكداً أنه لم يكن يتخيل بلوغ هذا الإنجاز نظراً إلى صعوبته.



وشهدت المباراة توقفين بسبب الأمطار، أحدهما قبل البداية والآخر بعد نهاية ، لكن ذلك لم يؤثر على توازن سينر، الذي فرض إيقاعه بثبات ونجح في التعامل مع الظروف بشكل أفضل.



وفاز الإيطالي بـ10 إرسالات ساحقة، كما بدا حاسماً على إرساله الأول، ونجح في كسر إرسال منافسه التشيكي مبكراً في المجموعة الأولى، ثم حافظ على تقدمه رغم لحظات ضغط واضحة.



وفي ، صمد ليهيكا أمام عدة محاولات لكسر إرساله، قبل أن ينجح سينر في خطف الكسر الحاسم عند التقدم 5-4، ثم أنهى المواجهة بثقة ليحسم اللقب.



ويمنح هذا التتويج دفعة إضافية لسينر في صراع صدارة التصنيف العالمي، خصوصاً مع اقتراب موسم الملاعب الترابية، فيما خرج ليهيكا رغم الخسارة بمكسب مهم، إذ سيصعد إلى أفضل تصنيف في مسيرته بوصوله إلى المركز عالمياً.

