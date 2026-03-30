|
رياضة
سينر يضم ميامي إلى إنديان ويلز.. ويحقق "ثنائية الشمس" بلا خسارة مجموعة
Lebanon 24
30-03-2026
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل يانيك سينر عروضه القوية، بعدما توّج بلقب بطولة ميامي لماسترز الألف نقطة للمرة الثانية، إثر فوزه على ييري ليهيكا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4، ليضيف هذا الإنجاز إلى تتويجه الأخير في إنديان
ويلز
.
وبهذا اللقب، دخل اللاعب
الإيطالي
ناديًا خاصًا، بعدما أصبح أول من يحقق "ثنائية الشمس المشرقة" منذ
روجر فيدرر
عام 2017، والأول الذي ينجزها من دون أن يخسر أي مجموعة. كما وسّع سلسلة تألقه في بطولات الماسترز، محققًا لقبه الثالث تواليًا في فئة الألف نقطة بعد تتويجه السابق في
باريس
.
وقال سينر إن ما حققه يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة إليه، معتبراً أن العودة إلى ميامي بهذا المستوى بعد إنديان ويلز تمثل لحظة كبيرة في مسيرته، ومؤكداً أنه لم يكن يتخيل بلوغ هذا الإنجاز نظراً إلى صعوبته.
وشهدت المباراة توقفين بسبب الأمطار، أحدهما قبل البداية والآخر بعد نهاية
المجموعة الأولى
، لكن ذلك لم يؤثر على توازن سينر، الذي فرض إيقاعه بثبات ونجح في التعامل مع الظروف بشكل أفضل.
وفاز الإيطالي بـ10 إرسالات ساحقة، كما بدا حاسماً على إرساله الأول، ونجح في كسر إرسال منافسه التشيكي مبكراً في المجموعة الأولى، ثم حافظ على تقدمه رغم لحظات ضغط واضحة.
وفي
المجموعة الثانية
، صمد ليهيكا أمام عدة محاولات لكسر إرساله، قبل أن ينجح سينر في خطف الكسر الحاسم عند التقدم 5-4، ثم أنهى المواجهة بثقة ليحسم اللقب.
ويمنح هذا التتويج دفعة إضافية لسينر في صراع صدارة التصنيف العالمي، خصوصاً مع اقتراب موسم الملاعب الترابية، فيما خرج ليهيكا رغم الخسارة بمكسب مهم، إذ سيصعد إلى أفضل تصنيف في مسيرته بوصوله إلى المركز
الرابع عشر
عالمياً.
مواضيع ذات صلة
سينر يتأهل لنصف نهائي ميامي بعد سحق تيافو
Lebanon 24
سينر يتأهل لنصف نهائي ميامي بعد سحق تيافو
30/03/2026 18:26:43
30/03/2026 18:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سينر إلى الدور الثالث في ميامي بعد فوزه على دجومهور
Lebanon 24
سينر إلى الدور الثالث في ميامي بعد فوزه على دجومهور
30/03/2026 18:26:43
30/03/2026 18:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تمسّك أوروبي بالبقاء في لبنان بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"عبر اتفاقيات ثنائية
Lebanon 24
تمسّك أوروبي بالبقاء في لبنان بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"عبر اتفاقيات ثنائية
30/03/2026 18:26:43
30/03/2026 18:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مكّي تحت مجهر "الثنائي" واتهامات بـ"الغدر بالمقاومة"
Lebanon 24
خطوة مكّي تحت مجهر "الثنائي" واتهامات بـ"الغدر بالمقاومة"
30/03/2026 18:26:43
30/03/2026 18:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المجموعة الثانية
المجموعة الأولى
روجر فيدرر
الرابع عشر
الإيطالي
الترابي
الماسة
الملا
قد يعجبك أيضاً
قبل القمة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد.. خبر سار لجماهير برشلونة
Lebanon 24
قبل القمة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد.. خبر سار لجماهير برشلونة
10:48 | 2026-03-30
30/03/2026 10:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خيارات بعد الرحيل عن ليفربول.. إليكم وجهة صلاح المقبلة
Lebanon 24
3 خيارات بعد الرحيل عن ليفربول.. إليكم وجهة صلاح المقبلة
08:46 | 2026-03-30
30/03/2026 08:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بين النتائج والقلق.. الكبار يقتربون من المونديال بلا هيبة كاملة
Lebanon 24
بين النتائج والقلق.. الكبار يقتربون من المونديال بلا هيبة كاملة
04:30 | 2026-03-30
30/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمر غير مرتاح في تشيلسي.. والانفصال الصيفي يدخل الحسابات
Lebanon 24
بالمر غير مرتاح في تشيلسي.. والانفصال الصيفي يدخل الحسابات
00:47 | 2026-03-30
30/03/2026 12:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب السودان وليسوتو إلى مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027
Lebanon 24
جنوب السودان وليسوتو إلى مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027
00:38 | 2026-03-30
30/03/2026 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
تقرير عن دبابات إسرائيل في لبنان.. إقرأوا ما كُشف
Lebanon 24
تقرير عن دبابات إسرائيل في لبنان.. إقرأوا ما كُشف
14:00 | 2026-03-29
29/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير عن نصرالله.. ماذا قال معهد دوليّ بشأنه؟
Lebanon 24
آخر تقرير عن نصرالله.. ماذا قال معهد دوليّ بشأنه؟
15:00 | 2026-03-29
29/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
08:34 | 2026-03-30
30/03/2026 08:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي البيطار ختم تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت... وهذا عدد المدعى عليهم
Lebanon 24
القاضي البيطار ختم تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت... وهذا عدد المدعى عليهم
05:16 | 2026-03-30
30/03/2026 05:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
05:54 | 2026-03-30
30/03/2026 05:54:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
10:48 | 2026-03-30
قبل القمة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد.. خبر سار لجماهير برشلونة
08:46 | 2026-03-30
3 خيارات بعد الرحيل عن ليفربول.. إليكم وجهة صلاح المقبلة
04:30 | 2026-03-30
بين النتائج والقلق.. الكبار يقتربون من المونديال بلا هيبة كاملة
00:47 | 2026-03-30
بالمر غير مرتاح في تشيلسي.. والانفصال الصيفي يدخل الحسابات
00:38 | 2026-03-30
جنوب السودان وليسوتو إلى مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027
00:37 | 2026-03-30
فرنسا تواصل التألق.. ثلاثية في شباك كولومبيا ودوي يخطف الأضواء
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
30/03/2026 18:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
30/03/2026 18:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
30/03/2026 18:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
