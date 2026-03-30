قبل القمة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد.. خبر سار لجماهير برشلونة

يحل نادي ضيفا على أتلتيكو يوم السبت المقبل في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في قمة الجولة الـ30 من بطولة للدرجة الأولى.

وتلقت الجماهير البرشلونية خبرا سارا قبل هذا اللقاء والذي يعتبر مصيريا في تحديد مشوار برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم حيث يتصدر الفريق الكتالوني ترتيب المسابقة المحلية وبفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني.



وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن تدريبات برشلونة شهدت اليوم الإثنين عودة كل من غول كوندي وأليخاندرو بالدي في أنباء سعيدة لجماهير الفريق الكتالوني.



وأكدت أن كل الدلائل تشير إلى جاهزية بالدي وكوندي لمباراة أتلتيكو مدريد حيث تعرض كلاهما لإصابات في أوتار الركبة خلال مباراة "البارسا" ضد أتلتيكو في إياب نصف ملك بداية هذا الشهر.



يلتقي برشلونة كذلك مع أتلتيكو مدريد الأسبوع المقبل لحساب ذهاب ربع نهائي . (روسيا اليوم)